Três cassinos de Las Vegas fecham salões de pôquer e distribuem jackpot

O retorno do pôquer em Las Vegas não está sendo fácil. Com diversas restrições, placas de acrílico separando os jogadores e mesa com lugares limitados, a atividade está em baixa na cidade, o que levou até ao fechamento do salão de pôquer de três cassinos tradicionais, segundo o SuperPoker.

Segundo informações do portal CardChat, os cassinos Excalibur, Mandalay Bay e The Mirage, todos parte do grupo MGM Grand, fecharam seus salões de pôquer. As atividades já estavam suspensas desde março devido à pandemia do Covid-19 e não retornarão.

De acordo com o Nevada Gaming Control Board, órgão regulador de jogos do Estado, em fevereiro existiam em Las Vegas 34 salas e 430 mesas. Atualmente, o número foi reduzido para 21 locais com 285 mesas. É importante ressaltar que antes desta grande baixa devido à pandemia, o estado de Nevada já havia atingindo a pior marca de salas de pôquer desde 2002, com 57.

Por outro lado, nem tudo é tristeza em Las Vegas. No final de outubro, foi inaugurado o Circa, hotel-cassino localizado no centro da cidade. Apesar de o principal destaque ser a área de apostas esportivas, com um telão de 78 milhões de pixels e outro telão gigantesco na área da piscina, estudiosos acreditam que um local novo poderá ser algo animador que chame a atenção e atraia os apostadores de volta nesse momento desafiador.

Outro ponto curioso é que, com o fechamento dos salões dos três cassinos, mas de US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil) em Bad Beat Jackpots acumulados serão distribuídos em torneios freerolls (com entrada gratuita) de pôquer. O primeiro aconteceu na terça (3), com um prize pool de US$ 24.022, o segundo será realizado no dia 17, com premiação de US$ 69.804, e o último vai ocorrer no dia 1 de dezembro, com prêmio de US$ 27.837.

Os torneios serão com um número limitado de jogadores e as inscrições serão abertas com seis dias de antecedência. As entradas acontecerão por ordem de chegada aos cassinos.