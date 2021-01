Treinador da seleção brasileira de futsal toma vacina contra a Covid-19 e diz: 'Acredito na ciência'

Este domingo marcou a aprovação pela Anvisa para que o Brasil possa dar inicio a um plano nacional de vacinação contra a Covid-19 com os imunizantes desenvolvidos pelo Butantan, com parceira com o instituto Sinovac, e da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford. Em outros pontos do mundo, a vacinação acontece desde dezembro.

E foi do outro lado do mundo, no Oriente Médio, que o treinador da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O comandante foi vacinado com o imunizante desenvolvido pela chinesa Sinopharm, nos Emirados Árabes Unidos.

O brasileiro mora no país, onde também treina o time local Sharjah Football Club. Nas redes sociais, Marquinhos mostrou com orgulho o comprovante de vacinação e disse que acredita na ciência.

- Vacinado (1 dose). Eu fiz a minha escolha pq acredito na ciência e quero continuar acreditando. Vivendo num país sério que está buscando cuidar dos seus - postou nas redes. No sábado, o treinador já havia postado nas redes sociais uma foto que dizia: 'Existe vacina para a ignorância: o conhecimento'.