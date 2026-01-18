Trail Blazers, de Tiago Splitter, derrotam Lakers de LeBron James; Heat supera Thunder As duas equipes jogaram sem seus principais cestinhas Estadão Conteúdo 18.01.26 9h32 Em ascensão na NBA, o Portland Trail Blazers, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, emplacou a sétima vitória em nove jogos ao derrotar o Los Angeles Lakers por 132 a 116, na noite deste sábado, no Oregon. Shaedon Sharpe foi o destaque da partida com 25 pontos. As duas equipes jogaram sem seus principais cestinhas. Luka Doncic, que lidera a liga com uma média de 33,6 pontos por jogo, ficou fora da escalação dos Lakers por causa de dores na virilha esquerda - com dores no joelho esquerdo, o pivô Deandre Ayton também não foi relacionado. Já o Portland continua sem contar com Deni Avdija, média de 26,1 pontos por jogo, devido a uma lesão nas costas. Ainda assim, os Trail Blazers tiveram de superar o astro LeBron James, que contribuiu com 20 pontos, nove rebotes e oito assistências para os visitantes. Jerami Grant e Caleb Love também se destacaram e cada um fez 22 pontos para assegurar o triunfo dos donos da casa. Os Blazers chegaram a liderar por 14 pontos no primeiro tempo, mas a torcida presente no Moda Center vibrou quando LeBron deu uma enterrada, diminuindo a diferença para 53 a 47 no segundo quarto, que terminou com vantagem de dez pontos para os anfitriões. Melhor na partida, o Portland chegou a abrir 24 pontos no final do jogo e o técnico JJ Redick mandou seu astro para o banco a 5 minutos do fim do jogo. Já o atual campeão e líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, perdeu sua oitava partida na atual temporada, em 43 disputadas, diante do Miami Heat, fora de casa, por 122 a 120. Uma cesta de três pontos de Andrew Wiggins a 31 segundos do fim do jogo definiu a vitória dos anfitriões. Esta foi a primeira derrota do Oklahoma City nesta temporada após marcar pelo menos 120 pontos. Apesar dos 39 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, o time visitante viu ruir uma série de cinco triunfos consecutivos após a dura derrota para o Charlotte Hornets. Aaron Wiggins contribuiu com 18 pontos. Bam Adebayo liderou o Miami Heat com 30 pontos, com seis cestas de três pontos - seu recorde na carreira -, enquanto Norman Powell terminou com 19 pontos e Pelle Larsson, 16. Lesionados, Tyler Herro e Jaime Jaquez Jr. desfalcaram a equipe da casa. Em San Antonio, os 55 pontos anotados por Anthony Edwards não foram suficientes para o Minnesota Timberwolves, que saíram derrotados de quadra por 126 a 123 pelo San Antonio Spurs. Victor Wembanyama marcou 39 pontos e pegou nove rebotes, um deles decisivo nos segundos finais, enquanto De'Aaron Fox contribuiu com 25 pontos e 12 assistências para consolidar o triunfo do conjunto do Texas. Confira os resultados dos jogos da noite deste sábado na NBA: Dallas Mavericks 138 x 120 Utah Jazz Atlanta Hawks 106 x 132 Boston Celtics Detroit Pistons 121 x 78 Indiana Pacers New York Knicks 99 x 106 Phoenix Suns San Antonio Spurs 126 x 123 Minnesota Timberwolves Miami Heat 122 x 120 Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 136 x 116 Charlotte Hornets Denver Nuggets 121 x 115 Washington Wizards Portland Trail Blazers 132 x 116 Los Angeles Lakers Acompanhe as partidas deste domingo na NBA: Orlando Magic x Memphis Grizzlies, em Londres Chicago Bulls x Brooklyn Nets Houston Rockets x New Orleans Pelicans Denver Nuggets x Charlotte Hornets Sacramento Kings x Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers x Toronto Raptors 