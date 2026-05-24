Tottenham vence o Everton e escapa do rebaixamento na Premier League; veja todos os resultados O gol salvador foi anotado pelo português João Palhinha ainda no primeiro tempo Estadão Conteúdo 24.05.26 14h47 Em um dia atípico para o torcedor, o Tottenham derrotou o Everton na tarde deste domingo (24), por 1 a 0, e conseguiu se salvar do rebaixamento na Premier League, em duelo no Tottenham Hotspur Stadium. O gol salvador foi anotado pelo português João Palhinha ainda no primeiro tempo. A equipe da casa precisa do triunfo para não depender do resultado da partida entre West Ham e Leeds United. Inclusive, o rival de Londres conseguiu a vitória por 3 a 0 e ficou perto de conseguir fugir da degola. No último lance da partida, o questionado goleiro Kinský salvou a equipe com uma linda defesa. A primeira etapa em Londres teve o time da casa tomando as primeiras ações e partindo contra o adversário. Com a necessidade da vitória, o time de Roberto de Zerbi conseguiu balançar as redes de Jordan Pickford apenas aos 41 minutos, quando João Palhinha aproveitou a bagunça dentro da área após cobrança de escanteio para marcar pela 5ª vez na temporada. No intervalo da rodada da Premier League, o Tottenham estava escapando sem maiores sustos. Na mesma cidade, no Estádio Olímpico de Londres, o West Ham empatava sem gols com o Leeds United e caindo para a Championship. Mas a apreensão aumentou por volta dos 17 minutos do segundo tempo. Sem conseguir aumentar a vantagem diante do Everton, o torcedor do Tottenham viu o West Ham abrir o placar com Taty Castellanos. E piorou aos 30, quando o rival direto contra o rebaixamento aumentou diante do Leeds, desta vez com Jarrod Bowen. Aos 40 minutos, a torcida mandante teve um grande susto quando o atacante Tyrique George avançou contra a área do Tottenham e fez ótima jogada com Michael Keane. O camisa 19 do Everton tentou rolar para o português Beto, mas a defesa afastou antes e a bola ficou para o goleiro Antonín Kinský. A partida do West Ham terminou quando o cronômetro ainda marcava 43 minutos do segundo tempo no Tottenham Hotspur Stadium. O rival ainda conseguiu marcar o terceiro gol com Callum Wilson e confirmou a vitória por 3 a 0. No último minuto do embate, o arqueiro Antonín Kinský fez um verdadeiro milagre e salvou a equipe em ótimo chute de Tyrique George. O camisa 31 foi muito criticado na disputa da Champions League contra o Atlético de Madrid, quando falhou duas vezes no jogo de ida das oitavas de final. SUNDERLAND CONSEGUE VAGA NA EUROPA LEAGUE E ZONA DE REBAIXAMENTO FICA SEM ALTERAÇÕES Em uma das últimas definições da competição, o Sunderland conseguiu a última vaga para a Europa League, ao derrotar o Chelsea no Stadium of Light. A equipe derrotou o gigante de Londres por 2 a 1 e roubou a posição do Brighton, que foi superado dentro de casa, por 3 a 0, para o Manchester United. Além das últimas definições das vagas para competições continentais, a zona de degola não sofreu alterações na última rodada. A vitória do Tottenham empurrou o West Ham para a segunda divisão ao lado do Burnley e Wolverhampton, que já estavam rebaixados matematicamente. Inclusive os dois últimos da tabela se enfrentaram em Turf Moor e empataram por 1 a 1. VEJA TODOS OS RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA DA PREMIER LEAGUE Brighton 0 x 3 Manchester United Burnley 1 x 1 Wolverhampton Crystal Palace 1 x 2 Arsenal Fulham 2 x 0 Newcastle Liverpool 1 x 1 Brentford Manchester City 1 x 2 Aston Villa Nottingham Forest 1 x 1 Bournemouth West Ham 3 x 0 Leeds Tottenham 1 x 0 Everton Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tottenham Premier League Everton West Ham Joao Palhinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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