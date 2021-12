Torneio de Beach Tennis reúne atletas do topo do ranking no Pará

Em dezembro, Belém vai ser sede do Torneio Rei e Rainha da Praia de Beach Tennis. A primeira edição da competição acontecerá no dia 11 de dezembro, um sábado, em arena localizada no bairro da Cidade Velha. O torneio será aberto ao público, mas sem inscrições. Para participar os atletas devem ter conquistado as primeiras classificações nos rankings de 2021 de escolas e clubes do Estado. A seleção inclui apenas atletas da categoria A do esporte.

No total serão 16 competidores. O enfrentamento será entre duplas femininas ou masculinas.O grande vencedor e vencedora do torneio leva o título de rei ou rainha de beach tennis 2021, troféu, camisa personalizada, brindes dos patrocinadores do evento e premiação em dinheiro.

Veja mais

Para o organizador do torneio, Raphael Lobão, o grande diferencial da competição é a qualidade técnica dos competidores e a composição das duplas do campeonato.

“Nesse encontro, vamos reunir os melhores beach tenistas do Pará num único torneio. Outra novidade da disputa está na formação das duplas que vão se enfrentar. Os atletas só vão conhecer essa informação momentos antes dos jogos. Portanto, os resultados serão totalmente imprevisíveis”, explica Lobão.

Entre os atletas que vão disputar o torneio estão os nomes de competidores bem conhecidos pelo público paraense, como Ítalo Souza, Kiko Caetano e Matheus Coelho. No circuito feminino, o elenco conta com as atletas Ana Clara Fialho, Brenda Rique, Juliana Bernardes, Natália Azevedo, entre outras.

Estrutura

O evento acontecerá no complexo BT Point, em duas quadras cobertas. O local dispõe de vestiários climatizados e amplo mezanino para acomodação do público.

O torneio Rei e Rainha da Praia vai contar também com uma equipe de pelo menos oito fisioterapeutas para prestar atendimento aos atletas. Os profissionais seguem padrões internacionais e usam técnicas de recuperação muscular (recovery) nos jogadores.

A organização do evento ainda vai disponibilizar uma unidade de UTI móvel para atendimentos emergenciais.

Serviço:

Torneio Rei e Rainha da Praia de Beach Tennis 2021

11/12 (sábado), às 8h30.

BT Point - R. Avertano Rocha, 154 - Cidade Velha, Belém (PA).

Como assistir: a transmissão dos principais jogos será realizada no YouTube InfoBeach.

Informações: @rei_e_rainha_bt

Sobre o beach tennis: