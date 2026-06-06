Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida transforma cidade em mar vermelho com sinalizadores e fogos após título na Argélia

Estadão Conteúdo

A conquista do Campeonato Argelino pelo Mouloudia Club dAlger provocou uma grande festa nas ruas da capital do país. Na noite da última sexta-feira, torcedores do clube tomaram diferentes pontos de Argel com sinalizadores, fogos de artifício e fumaça vermelha.

Vídeos publicados por torcedores mostram a cidade iluminada em vermelho, uma das cores do Mouloudia, horas antes do último compromisso da equipe na temporada. O cenário chamou atenção quantidade de torcedores nas ruas e a intensidade da comemoração, que aconteceu antes da entrega oficial da taça.

Embora o título já estivesse garantido desde 8 de maio, o troféu foi entregue apenas nesta sexta-feira, após a partida contra o ASO Chlef, no estádio Ali-la-Pointe. Dentro de campo, o time encerrou a campanha com vitória por 2 a 0 diante da torcida.

A conquista foi a décima do Mouloudia no Campeonato Argelino e a terceira consecutiva. Dominante ao longo da temporada, a equipe liderou a competição do início ao fim e fechou a campanha com 65 pontos em 30 partidas, dez a mais do que o vice-campeão Saoura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mouloudia Club dAlger

ASO Chlef

Campeonato Argelino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ESPORTES

Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6)

Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos

06.06.26 9h10

ESPORTES

Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026

Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias

06.06.26 7h28

Futebol

Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda

Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

05.06.26 16h53

Futebol

Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA

A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense

05.06.26 16h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTES

Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026

Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias

06.06.26 7h28

Futebol

Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda

Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

05.06.26 16h53

ALERTA

Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde

Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017

04.06.26 22h49

Participações em gols

Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil

Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C.

05.06.26 18h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda