Torcida transforma cidade em mar vermelho com sinalizadores e fogos após título na Argélia Estadão Conteúdo 06.06.26 10h27 A conquista do Campeonato Argelino pelo Mouloudia Club dAlger provocou uma grande festa nas ruas da capital do país. Na noite da última sexta-feira, torcedores do clube tomaram diferentes pontos de Argel com sinalizadores, fogos de artifício e fumaça vermelha. Vídeos publicados por torcedores mostram a cidade iluminada em vermelho, uma das cores do Mouloudia, horas antes do último compromisso da equipe na temporada. O cenário chamou atenção quantidade de torcedores nas ruas e a intensidade da comemoração, que aconteceu antes da entrega oficial da taça. Embora o título já estivesse garantido desde 8 de maio, o troféu foi entregue apenas nesta sexta-feira, após a partida contra o ASO Chlef, no estádio Ali-la-Pointe. Dentro de campo, o time encerrou a campanha com vitória por 2 a 0 diante da torcida. A conquista foi a décima do Mouloudia no Campeonato Argelino e a terceira consecutiva. Dominante ao longo da temporada, a equipe liderou a competição do início ao fim e fechou a campanha com 65 pontos em 30 partidas, dez a mais do que o vice-campeão Saoura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mouloudia Club dAlger ASO Chlef Campeonato Argelino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14