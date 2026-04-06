Torcida organizada do Corinthians faz protesto no CT e cobra jogadores As cobranças ao elenco corintiano se intensificaram ainda mais após a derrota para Internacional Estadão Conteúdo 06.04.26 19h24 Confusão entre os torcedores do Timão e policiais que trabalhavam no estádio ocorreu na tarde de ontem (5) (Foto/Instagram: @corinthians) Um grupo de torcedores do Corinthians se reuniu na tarde desta segunda-feira em frente ao CT Joaquim Grava, para cobrar jogadores pelo mau momento do time na temporada. Raniele, Charles, Vitinho e Kaio César foram alguns dos jogadores cobrados pelos torcedores na saída do CT. A torcida conversou com os atletas e exigiu uma vitória no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. As cobranças ao elenco corintiano se intensificaram ainda mais após a derrota para Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com o revés, o time chegou a nove jogos seguidos sem vitória em 2026. Além disso, o resultado negativo ainda culminou na demissão de Dorival Júnior. A última vitória do Corinthians aconteceu há quase dois meses, em 19 de fevereiro, quando o time do Parque São Jorge derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, pela segunda rodada do Brasileirão. Nesta segunda, o clube fechou a contratação de Fernando Diniz. Aos 52 anos, o treinador estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi desligado pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival. Antes de encarar o Dérbi contra o Palmeiras, o Corinthians entra em campo na quinta-feira, 9, Às 21h (horário de Brasília) contra o Platense, na Argentina, na estreia do time alvinegro na Libertadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians torcida pressão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27