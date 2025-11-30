Torcida do Flamengo faz festa para receber campeões da Libertadores

Um clima de festa tomou conta do Rio na manhã deste domingo (30), com a chegada do Flamengo após a conquista da Copa Libertadores de 2025. O avião que trouxe a delegação rubro-negra pousou às 9h58 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo de Lima, onde no sábado o time comandado por Filipe Luís garantiu o tetracampeonato derrotando o Palmeiras por 1 a 0.

Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo. (Foto: Pablo Porciúncula / AFP)

Mesmo com dezenas de torcedores se aglomerando no aeroporto para ver seus ídolos, a maior concentração de público já estava no centro da cidade, onde centenas de milhares de flamenguistas aguardavam o elenco para celebrar o título continental. Estimativas da prefeitura apontavam para cerca de 500 mil pessoas reunidas desde as primeiras horas da manhã.

Após o desembarque, os jogadores seguiram de ônibus rumo ao centro, escoltados por policiais em motocicletas. Ali, estava previsto um desfile de 850 metros, no qual o elenco exibiria o troféu e celebraria com a multidão que tomou as ruas para comemorar o quarto título da Copa Libertadores do clube.

Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo. (Foto: Daniel Ramalho / AFP)

A conquista reacendeu o entusiasmo da torcida também pelo Brasileirão. O Flamengo pode alcançar a chamada “dupla coroa” nesta semana: basta vencer o Ceará no Maracanã, na quarta-feira, ou torcer para que o Palmeiras, adversário derrotado na final continental, não vença o Atlético-MG no mesmo horário.