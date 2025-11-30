Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida do Flamengo faz festa para receber campeões da Libertadores

O elenco rubro-negro foi recebido por uma multidão que tomou os saguões do terminal com cantos, bandeiras e sinalizadores

O Liberal
fonte

Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo. (Foto: Daniel Ramalho / AFP)

Um clima de festa tomou conta do Rio na manhã deste domingo (30), com a chegada do Flamengo após a conquista da Copa Libertadores de 2025. O avião que trouxe a delegação rubro-negra pousou às 9h58 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo de Lima, onde no sábado o time comandado por Filipe Luís garantiu o tetracampeonato derrotando o Palmeiras por 1 a 0.

image Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo. (Foto: Pablo Porciúncula / AFP)

Mesmo com dezenas de torcedores se aglomerando no aeroporto para ver seus ídolos, a maior concentração de público já estava no centro da cidade, onde centenas de milhares de flamenguistas aguardavam o elenco para celebrar o título continental. Estimativas da prefeitura apontavam para cerca de 500 mil pessoas reunidas desde as primeiras horas da manhã.

Após o desembarque, os jogadores seguiram de ônibus rumo ao centro, escoltados por policiais em motocicletas. Ali, estava previsto um desfile de 850 metros, no qual o elenco exibiria o troféu e celebraria com a multidão que tomou as ruas para comemorar o quarto título da Copa Libertadores do clube.

image Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo. (Foto: Daniel Ramalho / AFP)

A conquista reacendeu o entusiasmo da torcida também pelo Brasileirão. O Flamengo pode alcançar a chamada “dupla coroa” nesta semana: basta vencer o Ceará no Maracanã, na quarta-feira, ou torcer para que o Palmeiras, adversário derrotado na final continental, não vença o Atlético-MG no mesmo horário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Torcida faz festa no Galeão para receber campeões da Libertadores do Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada

Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026

01.12.25 17h20

série a

Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026

Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A

01.12.25 16h51

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

Mais esportes

Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete

Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual

01.12.25 11h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista

Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A

30.11.25 18h32

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

01.12.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda