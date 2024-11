Torcida do Corinthians arremessa cabeça de porco no gramado durante clássico contra o Palmeiras

Os torcedores do Corinthians arremessaram a cabeça de um porco durante o clássico contra o Palmeiras, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, na última segunda-feira (4). O caso aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, durante uma cobrança de escanteio realizada por Raphael Veiga. Para que o jogo pudesse continuar, o atacante Yuri Alberto chutou o objeto, mas não imaginava do que se tratava.

Yuri Alberto relatou que, ao tentar chutar a cabeça do animal para fora, pensou que era uma almofada e quase se machucou. "Eu quase quebrei o pé. Pensei que fosse uma almofada, fui tirar com o pé e acabei dando um chute. Era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé", explicou ele em entrevista ao canal Sportv12.

Cabeça de porco arremessada no gramado (Imagem/Reprodução)

Após o incidente, dois torcedores foram levados ao Juizado Especial Criminal da arena, mas negaram qualquer envolvimento e foram liberados. A Polícia está investigando como a cabeça de porco entrou no estádio e já solicitou imagens de segurança ao Corinthians.

Nas redes sociais, um homem se identificou como responsável pelo arremesso e postou um vídeo mostrando a cabeça de porco dentro de um saco, afirmando que a levaria para o jogo. Curiosamente, todas as suas postagens têm filtros que escondem seu rosto ou mostram sua mão cobrindo.