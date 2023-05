Torcida do Athletico-PR rebate crítica de Gabigol com cartaz provocativo na Arena da Baixada

A torcida do Athletico Paranaense respondeu à crítica feita pelo atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), a torcida exibiu um cartaz que dizia: "Gabriel, nossa grama vale mais do que você". A provocação se deu após o jogador ter afirmado que a grama sintética do estádio era "horrível" durante um jogo pela Libertadores.

Apesar da provocação, Gabigol marcou um gol de pênalti na partida e chegou a declarar que gosta desse tipo de ambiente. No entanto, o time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e Erick.

Após o jogo, o jogador respondeu à provocação ao mostrar o patch do título da Copa do Brasil de 2022 em sua camisa. Vale lembrar que Gabigol foi o autor do gol do título da Libertadores do ano passado, em cima do próprio Athletico Paranaense.

Gabigol ainda recebeu o terceiro cartão amarelo durante a partida e ficará fora do próximo jogo do Flamengo. Enquanto isso, o Athletico Paranaense enfrentará o Internacional na quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, enquanto o Flamengo receberá o Goiás no mesmo dia, às 20h, no Maracanã.