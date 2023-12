Torcedores queimam carro de Mendoza, do Santos, em revolta após rebaixamento

A revolta dos torcedores do Santos com o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro foi tanta que, após a derrota para o Fortaleza, na Vila Belmiro, alguns deles resolveram incendiar o carro de um jogador do elenco. O veículo, que pertence ao atacante Steven Mendoza, estava estacionado próximo ao estádio e, no momento da depredação, não havia ninguém dentro.

Após o apito final, alguns torcedores partiram para a violência e precisaram ser contidos pela polícia, que utilizou gás de pimenta para dispersar o grupo.

Além das cadeiras e de outros objetos arremessados no gramado, alguns carros e ônibus foram queimados do lado de fora do estádio. Segundo relatos, os torcedores queimaram os veículos que estavam mais próximos dos portões de saída.

Apesar do carro ser de um jogador do elenco, não foi uma ação proposital de protesto ao atacante. Essa é a primeira vez na história que o Santos é rebaixado à Segunda Divisão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)