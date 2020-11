Torcedores pedem em faixa chance a Felipão para o atacante Zé Eduardo

Um “mistério” deixa os torcedores do Cruzeiro curiosos: por que o atacante Zé Eduardo, que estava emprestado ao América-RN, e foi solicitado de volta à Raposa não tem uma chance na equipe? Desde que chegou, depois de um esforço da diretoria para convencer o time potiguar a liberar o jogador, Zé Eduardo, de 21 anos, não caiu nas graças de nenhum técnico que passou ou está na Toca da Raposa. Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão não utilizam o atacante, que marcou nove gols em 10 jogos na temporada e entrou em campo apenas 20 minutos no jogo contra o Oeste, ainda sob o comando de Ney Franco.

Com essa situação, torcedores do clube deixaram uma faixa em frente o CT cruzeirense, pedindo uma chance para o jovem atacante. A mensagem era endereçada a Felipão com os seguintes dizeres: “Felipão, ouça a torcida, dê uma chance ao Zé Eduardo” Luiz Felipe Scolari disse que pensa em um elenco mais experiente. E, com sua preferência por Marcelo Moreno e a chegada de Willian Pottker , o espaço para que o cruzeirense veja o Zé Eduardo em ação parece ficar mais reduzidas.