Torcedores do Flamengo deixam recado para jogadores antes de partida contra Criciúma: 'entregue'

Um dos muros do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, amanheceu com uma mensagem deixada pelos torcedores do clube. Na madrugada desta terça-feira (03), uma parede foi pichada com um recado que pede para que os jogadores do Rubro-Negro “entregarem” o jogo contra o Criciúma, que ocorrerá na próxima quarta-feira (4).

As frases escritas no muro incluíam "Entrega pro Criciúma" e "Que se fod* eles". O confronto entre as duas equipes é crucial, pois o Criciúma está lutando contra o rebaixamento na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time catarinense ocupa a 17ª posição com 38 pontos, enquanto o Fluminense, que também está na briga para evitar a queda, está em 16º lugar com 40 pontos.

VEJA MAIS

O Flamengo, por sua vez, se encontra na 3ª posição da tabela com 66 pontos e já não tem mais objetivos competitivos nesta reta final do campeonato. Apesar disso, a equipe busca manter sua boa fase e garantir uma vitória para não correr riscos de sair do G4.

O jogo entre Criciúma e Flamengo está marcado para às 20h (horário de Brasília) no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)