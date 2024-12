Em partida de cinco gols, Flamengo vence o Internacional no Brasileirão

Em duelo de cinco gols, o Flamengo venceu o Internacional neste domingo (1º), no Maracanã. O duelo era válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com domínio no primeiro tempo, o Mengão conseguiu uma vitória por 3 a 2. Os gols da partida foram marcados por Léo Ortiz e Michael Oliveira, duas vezes, para o Rubro-Negro, enquanto Wesley e Valencia descontaram para o Inter.

A equipe carioca construiu o placar durante todo o primeiro tempo. O Flamengo foi para o intervalo com um placar favorável de 3 a 0. Contudo, no segundo tempo, o Internacional reagiu e conseguiu fazer dois gols. Porém, a reação não foi suficiente para empatar ou virar o jogo.

"Sabíamos que seria um jogo disputado. Começamos muito bem. No segundo tempo, tivemos algumas oportunidades, mas acredito que o time sentiu um pouco por ser fim de temporada. Mas acredito que o time se comportou bem. Agora, temos mais dois jogos para fechar com chave de ouro a temporada", declarou Léo Ortiz em entrevista no final da partida.

Com o resultado, o Flamengo ultrapassou o rival e assumiu a terceira posição da tabela, com 66 pontos. Já o colorado gaúcho vem logo atrás, em quarto, com 65 pontos. Apesar do triunfo, o Mengão ainda pode perder a colocação para o Fortaleza. A equipe ainda joga neste domingo (1º) e pode superar o clube carioca e o Inter.

O próximo compromisso do Flamengo é na quarta-feira (4), às 20h, contra o Criciúma-SC, no estádio Heriberto Hülse, o Majestoso. Já o Inter volta a campo para encarar o Botafogo-RJ, líder do campeonato, na quarta-feira (4), às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

O Flamengo começou a partida controlando a posse de bola e buscando impor seu jogo desde os primeiros minutos. A equipe Rubro Negra dominou o primeiro tempo, tanto que conseguiu ir para o intervalo com uma larga vantagem.

O primeiro lance de perigo veio logo aos dois minutos: Wesley tocou para Gerson, que rolou para Everton Araújo, que, de primeira, tentou de fora da área, mas a bola subiu e passou por cima do gol.

O Inter tentou frear o ímpeto do Mengão, mas não conseguiu. O placar foi aberto aos 28 minutos, com Léo Ortiz. O jogador estava bem posicionado quando De La Cruz cobrou escanteio com precisão para cabecear. A bola foi no canto oposto de Rochet, sem chance para defesa.

A equipe carioca ampliou aos 36 minutos. Em uma jogada ensaiada, Gerson cruzou para a área e Plata cabeceou no travessão. No rebote, Alex Sandro evitou que a bola saísse pela linha de fundo e tocou para o meio. Michael, atento à jogada, se antecipou e fez o segundo gol para o Flamengo.

E teve tempo para mais no primeiro tempo. O terceiro gol também veio de Michael. Wesley disparou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para a área. A bola desviou na zaga colorada e sobrou limpa para o jogador, que chutou para o fundo da rede e garantiu o placar de 3 a 0 para o Flamengo.

Na volta do intervalo, o cenário foi um pouco diferente. Mesmo com o Mengão ligado no jogo, o Internacional reagiu. Aos nove minutos da segunda etapa, Wesley recebeu na frente da área, cortando a marcação e batendo no canto direito de Rossi.

Com o gol, o time gaúcho teve mais confiança e foi para cima dos donos da casa. Aos 16 minutos, Enner Valencia subiu de cabeça na pequena área e superou Rossi para fazer o segundo do Internacional no jogo.

Apesar disso, a reação colorada não foi suficiente para empatar a partida ou virar o placar. O Flamengo conseguiu se reorganizar em campo e freou o Inter. Na reta final, o Inter ainda foi para cima, mas os cariocas se seguraram e garantiram a vitória.