Torcedores do Bahia protestam contra elenco após derrota e confusão é registrada no aeroporto

Uma cena de revolta marcou o desembarque da delegação do Bahia no aeroporto de Salvador, na madrugada desta segunda-feira (4). Um grupo de torcedores do Tricolor de Aço protestou contra o elenco, após a derrota para o América-MG, no último domingo (3). A Polícia Militar precisou intervir para dispersar a torcida.

Os torcedores, frustrados com a derrota para o já rebaixado América-MG, cobraram resultados da equipe. Eles reclamaram da falta de comprometimento dos jogadores e do treinador Rogério Ceni.

Com a derrota para o América-MG, o Bahia segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 17ª colocação, com 41 pontos. O Vasco é o 16º colocado, com 42 pontos, e o Santos é o 15º, com 43 pontos.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (6), quando recebe o Atlético-MG. O Tricolor precisa vencer o jogo e torcer pelas derrotas do Vasco e do Santos para escapar do rebaixamento.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)