Torcedor do Corinthians é condenado à prisão por atirar cabeça de porco no campo Ele foi julgado pelo crime contra a paz no esporte. Estadão Conteúdo 18.08.25 15h23 Osni Fernando do Santos, de 36 anos, torcedor do Corinthians que atirou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante duelo com o Palmeiras, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo, conforme informado pelo Uol e confirmado pelo Estadão. Ele pode recorrer da sentença em liberdade. O corintiano foi julgado pelo juiz Fabrício Reali Zia, por crime contra a paz no esporte. O episódio em questão ocorreu em novembro do ano passado, aos 27 minutos da partida em que o time do Parque São Jorge venceu o Palmeiras por 2 a 0 em Itaquera, pelo Brasileirão. João Vítor Menezes Alcântara Ferreira, que também respondia ao processo, foi absolvido. Na avaliação da Justiça, não foi possível ter a certeza "quanto à participação do denunciado para a concretização do ato criminoso". Em depoimento à polícia, Osni afirmou que comprou a cabeça no Mercadão da Lapa e a empurrou para dentro do estádio em uma sacola, mas negou ter atirado o item em direção ao campo. "Eu estava bêbado e arremessei a cabeça por um canto do estádio, no setor Sul. Achei que alguém ia achar e jogar fora. Ou que ia tirar foto. Eu não sei (quem jogou no gramado)", disse na ocasião, após o depoimento, em breve contato com a imprensa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Corinthians a pagar multa de R$ 60 mil por causa do ato. O clube alvinegro estava sujeito a perder mandos de campo, mas conseguiu se livrar da punição mais dura por ter colaborado com a apuração do caso.