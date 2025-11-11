Torcedor do Botafogo-SP morre após jogo contra o Amazonas-AM na Série B

O jogo entre Botafogo-SP e Amazonas-AM, válido pela 36ª rodada da Série B, ficou marcado por um episódio triste. Um torcedor do Pantera morreu após passar mal no final da partida, que ocorreu na última segunda-feira (10), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. Conforme informações do GE de São Paulo, o homem tinha 67 anos e teria sofrido um infarto.

Ainda segundo as informações, o torcedor, identificado como Antônio Silvio Pacheco de Oliveira, passou mal no final da partida e recebeu atendimento ainda na arquibancada. A equipe da Polícia Militar e os socorristas cercaram o local, e duas ambulâncias foram direcionadas para dar suporte.

De acordo com o Botafogo, a equipe tentou reanimar o homem por cerca de 50 minutos, mas, infelizmente, ele não resistiu.

VEJA MAIS

Por meio de nota, o Botafogo lamentou a morte e prestou solidariedade à família e aos amigos do torcedor. Além disso, o clube afirmou que está em contato com os familiares para oferecer auxílio.

"A diretoria da Botafogo Futebol SA presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda", diz a nota.

Em campo, o Botafogo venceu a Onça-Pintada por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 15ª posição, com 41 pontos. O time amazonense está na 18ª colocação, com 35 pontos. Já o Volta Redonda-RJ, com o resultado e a derrota para o Athletico-PR por 2 a 0, foi rebaixado.