Torcedor do Botafogo-SP morre após jogo contra o Amazonas-AM na Série B Homem de 67 anos passou mal na arquibancada, foi socorrido, mas não resistiu O Liberal 11.11.25 9h57 Torcedor tinha 67 anos (Reprodução / X) O jogo entre Botafogo-SP e Amazonas-AM, válido pela 36ª rodada da Série B, ficou marcado por um episódio triste. Um torcedor do Pantera morreu após passar mal no final da partida, que ocorreu na última segunda-feira (10), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. Conforme informações do GE de São Paulo, o homem tinha 67 anos e teria sofrido um infarto. Ainda segundo as informações, o torcedor, identificado como Antônio Silvio Pacheco de Oliveira, passou mal no final da partida e recebeu atendimento ainda na arquibancada. A equipe da Polícia Militar e os socorristas cercaram o local, e duas ambulâncias foram direcionadas para dar suporte. De acordo com o Botafogo, a equipe tentou reanimar o homem por cerca de 50 minutos, mas, infelizmente, ele não resistiu. VEJA MAIS Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026 Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão Por meio de nota, o Botafogo lamentou a morte e prestou solidariedade à família e aos amigos do torcedor. Além disso, o clube afirmou que está em contato com os familiares para oferecer auxílio. "A diretoria da Botafogo Futebol SA presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda", diz a nota. Em campo, o Botafogo venceu a Onça-Pintada por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 15ª posição, com 41 pontos. O time amazonense está na 18ª colocação, com 35 pontos. Já o Volta Redonda-RJ, com o resultado e a derrota para o Athletico-PR por 2 a 0, foi rebaixado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11