Torcedor do Botafogo faz gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras em jogo da Libertadores

Um dia após o Atlético-MG cobrar punição para os torcedores do San Lorenzo que fizeram gestos racistas no jogo das oitavas da Libertadores, um torcedor do Botafogo foi flagrado com a mesma atitude. O caso ocorre na partida entre o Fogão e o Palmeiras, também pelas oitavais de final da Liberta, na última quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos.

No vídeo, o torcedor faz gestos racistas em direção à torcida palmeirense. No momento da atitude, o homem, que veste uma camisa do Botafogo, é contido por outro torcedor.

VEJA MAIS

Após a repercussão do caso, o Botafogo divulgou uma nota e afirmou que está tentando identificar o torcedor que "cometeu atos racistas" na partida. O clube carioca também destacou que racismo é crime e que o time tem um compromisso na luta contra o preconceito.

"O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito", disse o Fogão.

Dentro de campo, o Botafogo saiu com uma vitória importante de 2 a 1 sobre o Palmeiras. Com isso, no jogo de volta, que será em São Paulo, na próxima quarta-feira (21), o time precisará apenas de um empate para avançar para as quartas de final da Libertadores.