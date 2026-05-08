Tite admite erro com Neymar contra a Croácia na Copa de 2022: 'Críticas corretas' A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 Estadão Conteúdo 08.05.26 15h53 Neymar e Tite (Lucas Figueiredo/ CBF) Tite reconheceu que se equivocou na definição da ordem das cobranças de pênaltis da seleção brasileira na eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Em entrevista ao ge, o treinador admitiu que deveria ter colocado Neymar como primeiro batedor da disputa. "Todas as críticas que foram feitas ao Neymar não ser o primeiro estão corretas. Eu errei." Tite explicou que, na época, acreditava que o melhor cenário seria deixar o camisa 10 para a última cobrança, imaginando que o momento decisivo traria maior pressão emocional. "Contextualizo essa situação. Imaginava que pudesse no último pênalti, ser a maior pressão e tê-lo como batedor. A gente fez toda uma preparação anterior, escolheu os melhores batedores, já sabíamos, tínhamos listado e tal… E eu aceitei que fosse dessa forma. Deixo o Neymar por último." O ex-comandante da seleção ainda relembrou que Neymar havia convertido a cobrança decisiva na final olímpica dos Jogos do Rio, em 2016, mas evitou usar o episódio como justificativa. "Poderia estar justificando assim, o Neymar foi o último na Olimpíada e fez o gol decisivo. Tá legal, mas não quero fazer. Estou externando, mas não quero." Ao refletir sobre o episódio, Tite afirmou que, se pudesse voltar atrás, escolheria Neymar para abrir a série brasileira nas penalidades. "Se eu tivesse a possibilidade assim, eu estou colocando ela agora. Errei, vai ser o primeiro batedor. Hoje o que eu faria? Neymar primeiro, determinaria que ele fosse o primeiro. Isso não asseguraria a vitória? Não. Mas o faria assim." O técnico também comentou o impacto psicológico da mudança na ordem das cobranças, citando o zagueiro Marquinhos, que desperdiçou uma cobrança para o Brasil. "O Marquinhos já tinha batido… hipoteticamente. Essa primeira eu tenho convicto. Eu errei. Aí eu tiro o Marquinhos e boto o Neymar para bater primeiro. Aí o Neymar faz. Vamos falar em termos hipotéticos. Aí deixa o Marquinhos para o último. Eu tirei o Marquinhos e botei o Neymar. O que eu tiro do Marquinhos? Confiança." Na Copa do Catar, o Brasil empatou por 1 a 1 com a Croácia após a prorrogação e acabou eliminado nas penalidades por 4 a 2. Neymar marcou no tempo extra, mas a equipe europeia buscou o empate com Petkovic antes da disputa decisiva. Nas cobranças, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas tentativas, enquanto Casemiro e Pedro converteram para o Brasil. Pelo lado croata, Vlasic, Majer, Modric e Orsic marcaram. A derrota também ampliou um jejum incômodo da seleção: desde o título conquistado em 2002, o Brasil não consegue eliminar uma equipe europeia em confrontos de mata-mata em Copas do Mundo. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Tite Neymar erro Croácia Copa de 2022 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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