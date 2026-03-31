Tiger Woods diz em depoimento que estava olhando o celular no momento de acidente de carro Woods foi preso na última sexta-feira sob suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas Estadão Conteúdo 31.03.26 15h33 Tiger Woods (Instagram @sundayred) O jogador de golfe Tiger Woods, de 50 anos, foi preso na última sexta-feira sob suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Às autoridades, ele disse que estava olhando para o celular e mudando a estação de rádio de seu SUV no momento do acidente. Ainda segundo ele, a ação o impediu de ver um caminhão diminuindo a velocidade ante de o seu veículo capotar na semana passada em Jupiter Island, na Flórida. De acordo com informações da ESPN, a policial do condado de Martin escreveu em um mandado de prisão que Woods estava "suando profusamente" e acrescentou ainda que seu movimentos eram letárgicos enquanto era feito o interrogatório. De acordo com o xerife John Budensiek, o teste do bafômetro de Woods não apresentou indícios de álcool. Ainda de acordo com a autoridade policial, ele se recusou a fazer um exame de urina pra detectar outras drogas. O carro do esportista capotou após atingir um reboque puxado por um caminhão, que havia reduzido a velocidade para entrar em uma garagem. Após o acidente, ele teve de deixar o automóvel pela janela do passageiro. Woods tinha comprimidos de um opióide chamado hidrocona no bolso ao ser preso após o acidente. A informação, divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira, consta do mandado de prisão do jogador de golfe. No documento, consta ainda que ele estava com os olhos "avermelhados e vidrados" enquanto era interrogado pelos agentes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Golfe Tiger Woods acidente depoimento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 SÉRIE A Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão 31.03.26 12h18 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00