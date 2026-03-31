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Tiger Woods diz em depoimento que estava olhando o celular no momento de acidente de carro

Woods foi preso na última sexta-feira sob suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas

Estadão Conteúdo
fonte

Tiger Woods (Instagram @sundayred)

O jogador de golfe Tiger Woods, de 50 anos, foi preso na última sexta-feira sob suspeita de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Às autoridades, ele disse que estava olhando para o celular e mudando a estação de rádio de seu SUV no momento do acidente.

Ainda segundo ele, a ação o impediu de ver um caminhão diminuindo a velocidade ante de o seu veículo capotar na semana passada em Jupiter Island, na Flórida.

De acordo com informações da ESPN, a policial do condado de Martin escreveu em um mandado de prisão que Woods estava "suando profusamente" e acrescentou ainda que seu movimentos eram letárgicos enquanto era feito o interrogatório.

De acordo com o xerife John Budensiek, o teste do bafômetro de Woods não apresentou indícios de álcool. Ainda de acordo com a autoridade policial, ele se recusou a fazer um exame de urina pra detectar outras drogas.

O carro do esportista capotou após atingir um reboque puxado por um caminhão, que havia reduzido a velocidade para entrar em uma garagem. Após o acidente, ele teve de deixar o automóvel pela janela do passageiro.

Woods tinha comprimidos de um opióide chamado hidrocona no bolso ao ser preso após o acidente. A informação, divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira, consta do mandado de prisão do jogador de golfe. No documento, consta ainda que ele estava com os olhos "avermelhados e vidrados" enquanto era interrogado pelos agentes.

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