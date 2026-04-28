Thunder confirma favoritismo e avança nos playoffs com 'varrida' sobre o Phoenix Suns na NBA Shai Gilgeous-Alexander foi mais uma vez o grande destaque da equipe de Oklahoma City na série Estadão Conteúdo 28.04.26 9h11 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) O Oklahoma City Thunder confirmou seu favoritismo e garantiu classificação sem sustos sobre o Phoenix Suns. A equipe varreu o rival ao vencer o jogo quatro por 131 a 122, garantindo vaga nas semifinais da NBA. O atleta canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque da partida. Ele encerrou o duelo com 31 pontos e oito assistências, controlando o confronto na casa do adversário. "Atuamos da maneira correta. Fomos agressivos e os companheiros jogaram uns pelos outros. Temos uma fórmula de atuação e tentamos impor o nosso ritmo sempre que entramos em quadra", comentou Gilgeous-Alexander. Desempenho do Thunder Mesmo sem Jalen Williams, o Thunder manteve boa intensidade. A equipe contou com aproveitamento de 53,7% nos arremessos e converteu 17 bolas de três pontos contra o Suns. Cabeça de chave número um, a franquia de Oklahoma City avança às semifinais. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Destaques do Phoenix Suns Pelo lado dos anfitriões, Devin Booker foi quem mais pontuou, com 24 pontos. Dillon Brooks e Jalen Green também foram eficientes nos arremessos, assinalando 23 pontos cada. Contudo, os destaques individuais não foram suficientes para frear o ímpeto do Thunder, que fechou a série em 4 a 0 e segue no torneio. Nuggets evitam eliminação Quem também entrou em quadra nesta segunda-feira foi o Denver Nuggets, que derrotou o Minnesota Timberwolves por 125 a 113. A vitória na Ball Arena evitou a eliminação dos anfitriões e forçou o jogo seis dos playoffs. Na série, os Wolves lideram a disputa por 3 a 2. Nikola Jokic foi o nome da partida ao sacramentar um 'triple-double'. O gigante sérvio anotou 27 pontos, deu 16 assistências e ainda pegou 12 rebotes, sendo decisivo para o resultado positivo do Nuggets. Resultados da NBA nesta segunda-feira Orlando Magic 94 x 88 Detroit Pistons Phoenix Suns 122 x 131 Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 125 x 113 Minnesota Timberwolves Jogos da NBA nesta terça-feira Boston Celtics x Philadelphia 76ers New York Knicks x Atlanta Hawks San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder varrida Suns COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37