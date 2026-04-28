Thunder confirma favoritismo e avança nos playoffs com 'varrida' sobre o Phoenix Suns na NBA

O Oklahoma City Thunder confirmou seu favoritismo e garantiu classificação sem sustos sobre o Phoenix Suns. A equipe varreu o rival ao vencer o jogo quatro por 131 a 122, garantindo vaga nas semifinais da NBA.

O atleta canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque da partida. Ele encerrou o duelo com 31 pontos e oito assistências, controlando o confronto na casa do adversário.

"Atuamos da maneira correta. Fomos agressivos e os companheiros jogaram uns pelos outros. Temos uma fórmula de atuação e tentamos impor o nosso ritmo sempre que entramos em quadra", comentou Gilgeous-Alexander.

Desempenho do Thunder

Mesmo sem Jalen Williams, o Thunder manteve boa intensidade. A equipe contou com aproveitamento de 53,7% nos arremessos e converteu 17 bolas de três pontos contra o Suns.

Cabeça de chave número um, a franquia de Oklahoma City avança às semifinais. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Destaques do Phoenix Suns

Pelo lado dos anfitriões, Devin Booker foi quem mais pontuou, com 24 pontos. Dillon Brooks e Jalen Green também foram eficientes nos arremessos, assinalando 23 pontos cada.

Contudo, os destaques individuais não foram suficientes para frear o ímpeto do Thunder, que fechou a série em 4 a 0 e segue no torneio.

Nuggets evitam eliminação

Quem também entrou em quadra nesta segunda-feira foi o Denver Nuggets, que derrotou o Minnesota Timberwolves por 125 a 113. A vitória na Ball Arena evitou a eliminação dos anfitriões e forçou o jogo seis dos playoffs. Na série, os Wolves lideram a disputa por 3 a 2.

Nikola Jokic foi o nome da partida ao sacramentar um 'triple-double'. O gigante sérvio anotou 27 pontos, deu 16 assistências e ainda pegou 12 rebotes, sendo decisivo para o resultado positivo do Nuggets.

Resultados da NBA nesta segunda-feira

Orlando Magic 94 x 88 Detroit Pistons

Phoenix Suns 122 x 131 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 125 x 113 Minnesota Timberwolves

Jogos da NBA nesta terça-feira

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers