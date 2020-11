Thiago Silva relata dores de cabeça e reclama de excesso de partidas

Em coletiva pela Seleção Brasileira, o zagueiro Thiago Silva relatou fortes dores de cabeça após os dois últimos jogos pelo Chelsea e reclamou do excesso de partidas nesta temporada. O defensor está preocupado com a queda física dos jogadores e com o número crescente de lesões em meio a um calendário enxuto.

- Após os dois últimos jogos, tive uma terrível dor de cabeça porque há sempre duelos aéreos e a intensidade é muito alta. Nós nos reinventamos constantemente. Você perde jogadores por conta da Covid-19 ou outros que se machucam pelo excesso de jogos. Nós não somos máquinas. Há estudos recentes mostrando que é mais provável se lesionar jogando a cada três dias.

A reclamação revive a discussão da Premier League proibir as cinco substituições como havia sendo feito no final da última temporada desde a retomada do futebol após a primeira onda da Covid-19. Na Inglaterra só é possível realizar três alterações por partida apesar da sequência de jogos semanalmente.