Thiago Silva 'ignora' a esposa Belle Silva e cena viraliza nas redes sociais; vídeo

A reação do jogador Thiago Silva em um vídeo compartilhado pela esposa Belle Silva no Instagram fez com que o casal viralizasse na noite desta terça-feira (7). No registro, a esposa do jogador o filma, mas ele parece desinteressado em interagir com a influencer. A atitude do zagueiro gerou um debate intenso nas redes sociais. Veja:

Nos Stories, Belle mostrou detalhes da partida do Chelsea contra o Borussia Dortmund pela Champions League, onde o capitão do time não jogou devido a uma lesão e foi ao estádio para assistir ao jogo ao lado da família. A cena polêmica foi registrada no momento em que a influencer encontrou o marido no camarote do Chelsea.

"Finalmente cheguei e olha o bonito aí, com uma pose de empresário, me esperando. Que isso, amor, jantar para nós?", diz a esposa. Thiago, que estava no celular no momento em que Belle chegou, bloqueou a tela e se dirigiu ao filho, pedindo um abraço.

Belle continua a filmar e diz: "Caraca, amor, cantaram para nós, aquela [música] 'Thiago, ele veio do PSG para vencer a Champions'". Após a partida, ela também filma os dois voltando para casa e, mais uma vez, o jogador parece desconfortável em aparecer nos vídeos.

Após o vídeo se tornar viral em diversas redes sociais, internautas deram suas opiniões sobre o caso. Alguns deles reforçaram a ideia de que Thiago Silva está tão acostumado aos Stories da esposa que não liga mais, enquanto outros acreditam que ele está desconfortável com os registros pela companheira.