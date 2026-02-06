Textor anuncia fim do transfer ban da Fifa e esbanja otimismo para o Botafogo em 2026 Estadão Conteúdo 06.02.26 21h17 John Textor, dono da SAF do Botafogo, postou um vídeo nas redes sociais do clube, nesta sexta-feira, para informar o fim do transfer ban da Fifa e o seu otimismo com relação o desempenho da equipe em 2026. "Olá, botafoguenses. Aqui é John Textor e tenho ótimas notícias para vocês. O transfer ban foi retirado e podemos terminar nossas contratações para 2026. Estamos muito animados pelo técnico (Anselmi). Temos um novo sistema, uma nova maneira de jogar, muito focado no ataque! As mesmas características, a mesma base e a atitude e ambição que nos trouxe títulos em 2024. E agora podemos colocar em prática em 2026. Novamente: é ataque, ataque, ataque. É isso que queremos em campo. É tempo de Botafogo. Vamos!", disse Textor. À ESPN, o dirigente informou que o aporte chegou ao clube e foi transferido para Major League Soccer (MLS) nesta sexta-feira e a Fifa já retirou o transfer Ban. Com isso, o clube poderá inscrever o zagueiro Ythallo, o meio-campista Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba O clube ficou bastante tempo sem poder fazer contratações porque deixou de pagar US$ 21 milhões ao Atlanta United pela contratação do meia argentino Thiago Almada. O Botafogo volta a campo no domingo, às 18 horas, quando vai enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Na quinta-feira, o time terá pela frente mais um clássico, desta vez, diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. . Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo John Textor transfer ban COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42