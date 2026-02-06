Textor anuncia fim do transfer ban da Fifa e esbanja otimismo para o Botafogo em 2026

John Textor, dono da SAF do Botafogo, postou um vídeo nas redes sociais do clube, nesta sexta-feira, para informar o fim do transfer ban da Fifa e o seu otimismo com relação o desempenho da equipe em 2026.

"Olá, botafoguenses. Aqui é John Textor e tenho ótimas notícias para vocês. O transfer ban foi retirado e podemos terminar nossas contratações para 2026. Estamos muito animados pelo técnico (Anselmi). Temos um novo sistema, uma nova maneira de jogar, muito focado no ataque! As mesmas características, a mesma base e a atitude e ambição que nos trouxe títulos em 2024. E agora podemos colocar em prática em 2026. Novamente: é ataque, ataque, ataque. É isso que queremos em campo. É tempo de Botafogo. Vamos!", disse Textor.

À ESPN, o dirigente informou que o aporte chegou ao clube e foi transferido para Major League Soccer (MLS) nesta sexta-feira e a Fifa já retirou o transfer Ban. Com isso, o clube poderá inscrever o zagueiro Ythallo, o meio-campista Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba

O clube ficou bastante tempo sem poder fazer contratações porque deixou de pagar US$ 21 milhões ao Atlanta United pela contratação do meia argentino Thiago Almada.

O Botafogo volta a campo no domingo, às 18 horas, quando vai enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Na quinta-feira, o time terá pela frente mais um clássico, desta vez, diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

