'Tem que esperar os exames', diz Thomas Tuchel após lesão de Neymar

A derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon não foi o único dos problemas para o técnico Thomas Tuchel. No fim do clássico francês, o brasileiro Neymar sofreu dura entrada do volante Thiago Mendes, precisou deixar o campo de maca e saiu chorando.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o comandante parisiense disse que ainda não tinha informações a respeito da lesão do camisa 10 e que o jogador estava entregue ao departamento médico. Ainda segundo o técnico, Neymar fará exames nesta segunda-feira.

- Sem novidades para o Neymar. Ele está com os fisioterapeutas e vai fazer exames amanhã (segunda-feira). Eu tenho muita experiência, é melhor esperar os exames - disse Tuchel.

Neymar sentiu muitas dores após entrada dura (AFP)