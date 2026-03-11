Técnico do Tottenham explica substituição de goleiro com 16 minutos de jogo e sofre críticas Estadão Conteúdo 11.03.26 10h47 Depois de sacar o goleiro Antonin Kinsky com apenas 16 minutos de jogo na derrota para o Atlético de Madrid, na abertura das oitavas de final da Champions League, o treinador Igor Tudor veio a público explicar a sua opção pela alteração do jogador com tão pouco tempo de partida. Em uma jornada infeliz, o jogador checo falhou no primeiro e no terceiro gols dos espanhóis, que venceram o duelo por 5 a 2. Sob pressão, o treinador croata balança no cargo. "O que aconteceu é muito raro. Estou treinando há 15 anos e nunca vi nada assim. Era necessário preservar o jogador e a equipe. Foi uma situação incrível. Infelizmente aconteceu em um jogo importante", afirmou o treinador que disse ter apoiado seu comandado após a partida. "O time está com ele e eu também. Conversamos e ele entendeu o momento e porque saiu. É um goleiro muito bom e estamos todos juntos. Foi demais para nós essa derrota e (na Liga dos Campeões) pagamos por esse começo de jogo", sobre o revés", completou. A substituição, no entanto, não foi bem recebida no meio esportivo. O ex-goleiro Peter Schmeichel, um dos maiores nomes da posição na Dinamarca, e atualmente trabalhando como comentarista esportivo, foi direto. "É um momento que todos vão lembrar quando ouvir falar no nome do Kinsky. Precisava mantê-lo pelo menos até o intervalo. Ele (Tudor) matou a sua carreira", afirmou. Esta foi a sexta derrota seguida da equipe inglesa. Na Premier League, o time ocupa a 16ª posição com 29 pontos e está uma colocação acima da zona do rebaixamento. Segundo o jornal The Sun, Tudor pode ser demitido apenas 25 dias depois de ter sido nomeado para substituir Thomas Frank. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol técnico do Tottenham substituição críticas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 Futebol Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. 10.03.26 21h57 Futebol Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere' Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo. 10.03.26 21h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06