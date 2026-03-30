Técnico do Iraque tenta blindar seleção da Guerra no Oriente Médio antes do duelo com a Bolívia Estadão Conteúdo 30.03.26 21h22 O australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, teve uma missão a mais ao preparar sua equipe para o duelo desta terça-feira, em Monterrey, no México, diante da Bolívia, em uma partida válida pela repescagem e que garante uma vaga para a Copa do Mundo. Além da parte física, técnica e tática, o treinador tratou de blindar seu elenco das notícias da Guerra do Oriente Médio. O treinamento iraquiano para o jogo com a Bolívia foi bastante prejudicado por causa da guerra, que envolve Israel e Estados Unidos contra o Irã, mas reflete em toda a região do Oriente Médio. "Uma parte significativa do meu trabalho tem se concentrado no aspecto mental. Os jogadores precisam se concentrar em si mesmos, pensar em suas famílias e em alguns amigos próximos, em vez de pensar no país inteiro; caso contrário, a pressão se torna insuportável", disse Arnold, de 62 anos. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que parte da viagem desde Bagdá foi feita de carro no território da Jordânia. "Representar 46 milhões de pessoas é uma experiência única." O vencedor de Iraque x Bolívia vai se juntar à França, Senegal e Noruega no Grupo I da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho. "Há tanta coisa acontecendo no Oriente Médio; se eles pensarem muito nisso, vai afetá-los psicologicamente", afirmou Arnold. "Eles sabem o que precisam fazer pelo país. Estes últimos 20 dias foram muito difíceis para eles, mas agora estão calmos." O treinador destacou a importância de uma vaga na Copa no dia a dia do povo iraquiano. "Pode mudar um país e a percepção que as pessoas têm dele. No Iraque existe uma obsessão pelo futebol, é o esporte nacional." O Iraque disputou a Copa do Mundo de 1986 no México, quando foi eliminado na fase de grupos após perder todas as três partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Repescagem Iraque Guerra Oriente Médio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31