Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Técnico do Iraque tenta blindar seleção da Guerra no Oriente Médio antes do duelo com a Bolívia

Estadão Conteúdo

O australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, teve uma missão a mais ao preparar sua equipe para o duelo desta terça-feira, em Monterrey, no México, diante da Bolívia, em uma partida válida pela repescagem e que garante uma vaga para a Copa do Mundo. Além da parte física, técnica e tática, o treinador tratou de blindar seu elenco das notícias da Guerra do Oriente Médio.

O treinamento iraquiano para o jogo com a Bolívia foi bastante prejudicado por causa da guerra, que envolve Israel e Estados Unidos contra o Irã, mas reflete em toda a região do Oriente Médio.

"Uma parte significativa do meu trabalho tem se concentrado no aspecto mental. Os jogadores precisam se concentrar em si mesmos, pensar em suas famílias e em alguns amigos próximos, em vez de pensar no país inteiro; caso contrário, a pressão se torna insuportável", disse Arnold, de 62 anos.

Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que parte da viagem desde Bagdá foi feita de carro no território da Jordânia. "Representar 46 milhões de pessoas é uma experiência única."

O vencedor de Iraque x Bolívia vai se juntar à França, Senegal e Noruega no Grupo I da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho.

"Há tanta coisa acontecendo no Oriente Médio; se eles pensarem muito nisso, vai afetá-los psicologicamente", afirmou Arnold. "Eles sabem o que precisam fazer pelo país. Estes últimos 20 dias foram muito difíceis para eles, mas agora estão calmos."

O treinador destacou a importância de uma vaga na Copa no dia a dia do povo iraquiano. "Pode mudar um país e a percepção que as pessoas têm dele. No Iraque existe uma obsessão pelo futebol, é o esporte nacional."

O Iraque disputou a Copa do Mundo de 1986 no México, quando foi eliminado na fase de grupos após perder todas as três partidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Repescagem

Iraque

Guerra

Oriente Médio
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time

Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul

30.03.26 16h52

Futebol

CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais

Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional

30.03.26 13h23

luto

'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna

Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira

30.03.26 12h02

futebol

Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido'

Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR

30.03.26 11h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira

30.03.26 7h00

luto

Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará

Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos

30.03.26 8h46

FUTEBOL

Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C

Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão

30.03.26 14h21

futebol

Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido'

Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR

30.03.26 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda