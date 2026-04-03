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Técnico do Barça exalta postura de Yamal contra racistas: 'Bando de Idiotas'

O astro da Espanha usou as redes sociais para condenar os cânticos islãmofóbicos.

Estadão Conteúdo
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As autoridades espanholas agora investigam se a festa violou a legislação que proíbe a ridicularização de pessoas com deficiência (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os cânticos islamofóbicos entoados por torcedores espanhóis no amistoso entre Espanha e Egito na última terça-feira, em partida válida pela Data Fifa, ganharam mais um crítico. Nesta sexta-feira, durante coletiva que antecedeu o clássico com o Atlético de Madrid, Hansi Flick, treinador do Barcelona, foi direto ao ponto e condenou o episódio.

"Um bando de idiotas que não entendem nada. É um bom momento para refletir sobre isso e também para melhorar um pouco. Acho que é algo que vai além do futebol. É sobre a vida. Não é hora de ficar em silêncio, é hora de lutar por ela", comentou o treinador.

O racismo foi um dos temas da conversa do técnico com os jornalistas. Na sequência dos incidentes no jogo da seleção espanhola, ele elogiou a postura de Lamine Yamal. O astro da Espanha usou as redes sociais para condenar os cânticos islãmofóbicos. Muçulmano, ele chamou os responsáveis de "ignorantes e racistas".

"No futebol, defendemos a inclusão. Acho que é frustrante. Todos queremos ser respeitados, não importa a tua pele, raça, nada", comentou o treinador alemão bastante irritado com esses repetidos casos nos estádios de futebol.

Já sobre o jogo deste sábado, Flick destacou a importância da vitória para seguir liderando o Campeonato Espanhol de forma isolada (ostenta 73 pontos no topo). O clube catalão disputa o principal duelo da rodada e visita o Atlético de Madrid, quarto colocado (57).

"É sempre duro jogar contra eles, que têm um dos melhores treinadores do mundo. Gosto do que vejo e de como jogam", afirmou Flick que prevê um grande confronto. "Vai ser uma grande partida, não tenho dúvida", concluiu.

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