Técnico do Barça exalta postura de Yamal contra racistas: 'Bando de Idiotas' O astro da Espanha usou as redes sociais para condenar os cânticos islãmofóbicos. Estadão Conteúdo 03.04.26 17h42 As autoridades espanholas agora investigam se a festa violou a legislação que proíbe a ridicularização de pessoas com deficiência (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Os cânticos islamofóbicos entoados por torcedores espanhóis no amistoso entre Espanha e Egito na última terça-feira, em partida válida pela Data Fifa, ganharam mais um crítico. Nesta sexta-feira, durante coletiva que antecedeu o clássico com o Atlético de Madrid, Hansi Flick, treinador do Barcelona, foi direto ao ponto e condenou o episódio. "Um bando de idiotas que não entendem nada. É um bom momento para refletir sobre isso e também para melhorar um pouco. Acho que é algo que vai além do futebol. É sobre a vida. Não é hora de ficar em silêncio, é hora de lutar por ela", comentou o treinador. O racismo foi um dos temas da conversa do técnico com os jornalistas. Na sequência dos incidentes no jogo da seleção espanhola, ele elogiou a postura de Lamine Yamal. O astro da Espanha usou as redes sociais para condenar os cânticos islãmofóbicos. Muçulmano, ele chamou os responsáveis de "ignorantes e racistas". "No futebol, defendemos a inclusão. Acho que é frustrante. Todos queremos ser respeitados, não importa a tua pele, raça, nada", comentou o treinador alemão bastante irritado com esses repetidos casos nos estádios de futebol. Já sobre o jogo deste sábado, Flick destacou a importância da vitória para seguir liderando o Campeonato Espanhol de forma isolada (ostenta 73 pontos no topo). O clube catalão disputa o principal duelo da rodada e visita o Atlético de Madrid, quarto colocado (57). "É sempre duro jogar contra eles, que têm um dos melhores treinadores do mundo. Gosto do que vejo e de como jogam", afirmou Flick que prevê um grande confronto. "Vai ser uma grande partida, não tenho dúvida", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona técnico preconceito COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07