Técnico da Espanha esbanja confiança em ter Yamal na estreia da Copa: 'Chegará em plena forma' A ideia do treinador é tê-lo 'voando' desde a largada no Mundial Estadão Conteúdo 01.06.26 12h47 Lamine Yamal se apresentou à seleção espanhola com uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda que o tirou da reta final da temporada com o Barcelona. A reabilitação está avançada e o técnico Luis de la Fuente esbanja confiança em ter sua jovem estrela de 18 anos já na estreia da Copa do Mundo, dia 15, diante de Cabo Verde. Favorita absoluta no Grupo H, no qual ainda encara Arábia Saudita (dia 21) e Uruguai (dia 26), a Espanha poderia até dar descanso ao astro. Porém, a ideia do treinador é tê-lo 'voando' desde a largada no Mundial. "Antes de tudo, pensamos que ele chegará em plena forma. Estamos em contato permanente com o clube, que nos mantêm informados diariamente sobre sua evolução. Sabemos que ele estará no auge de sua forma, e eu até me atreveria a dizer que estará pronto para o primeiro jogo", mostrou confiante De la Fuente, em entrevista ao Mundo Deportivo. "Mas continuaremos acompanhando sua evolução." O treinador ainda revelou como será o tratamento da estrela para não deixar que um possível sucesso ou estrelismo contamine o elenco. "Bem, assim como sempre fizemos. Normalmente, naturalmente, e falando com ele de forma clara sobre o que ele vai encontrar", explicou o técnico. "Ele não vai se surpreender porque é um jogador de futebol e uma pessoa muito madura para a idade dele. Ele tem uma grande capacidade de interpretar rapidamente as situações", cravou. De la Fuente ainda ressaltou as qualidades de Lamine Yamal e fez questão de mandar um recado do comportamento que espera na Copa do Mundo. "Ele precisa estar ciente do que tem em suas mãos, em seus pés e em seu coração. E mostrar ao mundo o tipo de jogador de futebol que ele é", destacou. "Ele precisa permanecer consistente, continuar melhorando, trabalhando mais duro e cuidando melhor de si mesmo, embora já faça isso. Mas, as exigências do mais alto nível vão exigir ainda mais dele, e ele está pronto para isso." Por fim, o comandante espanhol revelou total apoio para que Lamine Yamal possa se sentir tranquilo no Mundial e pronto para brilhar. "Vamos dar a ele o espaço que precisa, informações, e vamos apoiá-lo em todos os desafios que virão pela frente." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção espanhola Lamine Yamal Luis de la Fuente COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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