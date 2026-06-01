Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Técnico da Espanha esbanja confiança em ter Yamal na estreia da Copa: 'Chegará em plena forma'

A ideia do treinador é tê-lo 'voando' desde a largada no Mundial

Estadão Conteúdo

Lamine Yamal se apresentou à seleção espanhola com uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda que o tirou da reta final da temporada com o Barcelona. A reabilitação está avançada e o técnico Luis de la Fuente esbanja confiança em ter sua jovem estrela de 18 anos já na estreia da Copa do Mundo, dia 15, diante de Cabo Verde.

Favorita absoluta no Grupo H, no qual ainda encara Arábia Saudita (dia 21) e Uruguai (dia 26), a Espanha poderia até dar descanso ao astro. Porém, a ideia do treinador é tê-lo 'voando' desde a largada no Mundial.

"Antes de tudo, pensamos que ele chegará em plena forma. Estamos em contato permanente com o clube, que nos mantêm informados diariamente sobre sua evolução. Sabemos que ele estará no auge de sua forma, e eu até me atreveria a dizer que estará pronto para o primeiro jogo", mostrou confiante De la Fuente, em entrevista ao Mundo Deportivo. "Mas continuaremos acompanhando sua evolução."

O treinador ainda revelou como será o tratamento da estrela para não deixar que um possível sucesso ou estrelismo contamine o elenco. "Bem, assim como sempre fizemos. Normalmente, naturalmente, e falando com ele de forma clara sobre o que ele vai encontrar", explicou o técnico. "Ele não vai se surpreender porque é um jogador de futebol e uma pessoa muito madura para a idade dele. Ele tem uma grande capacidade de interpretar rapidamente as situações", cravou.

De la Fuente ainda ressaltou as qualidades de Lamine Yamal e fez questão de mandar um recado do comportamento que espera na Copa do Mundo. "Ele precisa estar ciente do que tem em suas mãos, em seus pés e em seu coração. E mostrar ao mundo o tipo de jogador de futebol que ele é", destacou. "Ele precisa permanecer consistente, continuar melhorando, trabalhando mais duro e cuidando melhor de si mesmo, embora já faça isso. Mas, as exigências do mais alto nível vão exigir ainda mais dele, e ele está pronto para isso."

Por fim, o comandante espanhol revelou total apoio para que Lamine Yamal possa se sentir tranquilo no Mundial e pronto para brilhar. "Vamos dar a ele o espaço que precisa, informações, e vamos apoiá-lo em todos os desafios que virão pela frente."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

seleção espanhola

Lamine Yamal

Luis de la Fuente
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos

Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial.

01.06.26 18h15

futebol

Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja

Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos

01.06.26 12h38

FUTEBOL

Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa

Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez

01.06.26 11h42

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MERCADO DA BOLA

Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?

Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube

31.05.26 19h27

futebol

Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter'

Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo

01.06.26 10h05

Futebol

Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense

Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo

31.05.26 23h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda