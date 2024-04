Técnico acusado de assédio pede demissão de time feminino do Santos

O treinador Kleiton Lima, acusado de assediar moralmente e sexualmente cerca de 19 atletas, pediu demissão do comando da equipe feminina do Santos, nesta segunda-feira (15/04). O clube das Sereias da Vila divulgou, nas redes sociais, a saída do técnico. “Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado”, destaca em nota. Agora, Wesley Otoni assume interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Acusações

Em setembro do ano passado, Kleiton foi acusado de assédio moral e sexual por jogadoras em cartas anônimas. Diante das 19 denúncias, ele foi afastado do cargo. Sete meses depois, o Santos comunicou o retorno do treinador e ainda negou todas as acusações. O time paulista apontava falta de provas e inverdade dos fatos. Com a volta de Kleiton, a torcida protestou contra Kleiton nos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino.

Ameaça de morte

Em nota divulgada em seu site oficial, o Santos afirma que a medida foi adotada pelo treinador para preservar a família e a própria integridade. De acordo com o clube, o técnico vinha sofrendo muitas críticas nos últimos dias, inclusive ameaças de morte, por conta das acusações feitas no ano passado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)