Taça da Copa do Mundo 2022 vai mudar; entenda quando e porque

Durante a Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato foi entregue a Taça Jules Rimet, trófeu que foi levantada durantes as Copas do Mundo desde 1930. Se alguma seleção conquistar o tri, ou o Brasil conquistar o hexa (que consistem em tri), não levaria a taça para casa. A Mister Ball (Senhor da Bola), ficará com a Fifa quando sair de cena.

Mister Ball é uma obra do artista italiano Silvio Gazzaniga, é feita de ouro maciço de 18 quilates, pesa pouco mais de 6kgs, sua base é feita de malaquita, pedra semipreciosa, com 13 centímetros de diâmetro.

Embaixo da Mister Ball estão gravados os nomes dos países campeões mundiais desde 1974: Brasil (1994 e 2002), Alemanha (1974 e 1990), Argentina (1978 e 1986), Itália (1982 e 2006), França (1998) e Espanha (2010). E tem espaço para contemplar os campeões até a Copa de 2038, ano em que deve ser trocada e criada uma nova taça.