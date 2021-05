Sylvinho destaca pontos inegociáveis em seu trabalho no Corinthians: 'Perda de tempo não dá'

Perda de tempo e baixo nível de concentração são pontos inegociáveis no trabalho do novo técnico do Corinthians, Sylvinho, apresentado no clube nesta terça-feira (25).

O profissional chega ao Timão para o seu primeiro trabalho como técnico no futebol brasileiro, justamente no clube que o revelou como jogador, na década de 90, e no qual ele foi auxiliar das comissões de Mano Menezes, em 2013, e Tite, em 2014.

"Tenho bastante coisa inegociável, uma palavra que gosto de utilizar. Tem coisas indiscutíveis no futebol. Perda de tempo, não dá. Nível baixo de concentração, não, vai subir. Vai trabalhar e subir. Isso é trabalho e dedicação. Somos exemplos em uma sociedade", afirmou o novo comandante corintiano em entrevista coletiva virtual concedida nesta terça-feira (25).

"Comecei com 19, 20 anos e assumi essa responsabilidade Representamos nação, torcedores, sociedade. Quase inegociável nível de concentração baixo. É uma variável. Tem tantas. Respeitar geração, idade, juventude, tem tempo para tudo e entendemos isso porque passamos por isso", acrescentou.

Assim como ele iniciou a trajetória como atleta corintiano jovem, agora, como técnico, pegará uma equipe repleta de jogadores recém-promovidos das categorias de base. "O trabalho é desafiador e árduo. O trabalho é recuperar atletas mais experientes. Eu trabalho para todos os atletas. Nós da comissão e direção, trabalhamos para recuperar os atletas, trabalhamos para eles. Quanto aos jovens, é importante acelera algumas etapas. Entendemos a demanda do futebol, jogos, calendários, mas não podemos queimar etapas. Muito bom trabalhar com jovens, tem absorção, vão respondendo, mas temos responsabilidade para colocá-los pouco a pouco. Alguns mais rápido O tempo é do atleta. O nosso paralelo como treinador, comissão técnica e trabalhar com os atletas e para os atletas. Não me conformo ter um atleta fora do grupo".

Sylvinho chega ao Corinthians com Dorival como o seu auxiliar, além de reencontrar Fernando Lázaro, analista de desempenho corintiano, que comanda interinamente o clube desde a saída de Vagner Mancini do Timão, e foi auxiliar de Sylvio em sua passagem como treinador do Lyon (FRA), em 2019.

De acordo com o novo técnico corintiano, anunciado oficialmente no último domingo (23), a sua comissão já começou a trabalhar.

"Nós não podemos perder tempo, é assim que funciona. A comissão já está trabalhando Cenário positivo, Fernando Lázaro está de volta ao clube. Assim que foi fechado tivemos muitas conversas e informações. Trago comigo o Doriva, profissional de altíssimo nível, traz experiência, tranquilidade, currículo vencedor. Já estamos trabalhando em cima do elenco, das decisões a serem tomadas e acelerar processos. Processos precisam ser acelerados. Campeonato está aqui, precisa ser iniciado rapidamente. Tem a dificuldade da pandemia que dificulta o calendário, situações, respaldo é bom, equipe boa, comissão é boa. Vamos acelerar o processo e trabalhar.

"Assisti alguns jogos do Paulista, assim como tanto jogos que comecei a assistir. Jogos de terça, quinta, domingo, misturado com jogos internacionais é muito difícil uma avaliação a ser feita. Temos uma etapa e precisamos iniciar", completou.

Sylvinho chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira (25), vindo de Portugal, onde estava morando com a família. O novo comandante corintiano deve estar na Neo Química Arena nesta quarta-feira (26), quando o Timão, já eliminado da Copa Sul-Americana, encerra a sua trajetória no torneio contra o River Plate (PAR), pela última rodada do grupo E. No entanto, o técnico deve acompanhar a partida apenas das tribunas do estádio. Fernando Lázaro tende a ser mantido como comandante.

Sylvinho defendeu o Corinthians, como jogador, entre 1995 e 1999 (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)