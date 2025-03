Swiatek perde de novata filipina que foi na formatura, cai em Miami e segue sem títulos em 2025

Em 2023, ao lado de Rafael Nadal, Iga Swiatek apareceu sorridente ao lado de uma tímida Alexandra Eala em sua formatura na academia do espanhol. Nesta quarta-feira, a número 2 do mundo teve a tenista das Filipinas, de somente 19 anos, pela frente, e amargou eliminação surpreendente nas quartas de final do WTA 1000 de Miami, com 6/2 e 7/5.

Ainda em busca de seu primeiro título em 2025, a polonesa mais uma vez adia o sonho de desencantar em uma temporada complicada. Já Eala celebra a grande vitória de sua carreira ao desbancar a quarta cabeça de chave seguida na Flórida. Pela primeira vez na história uma tenista das Filipinas chega à semifinal de um WTA 1000.

Tirando a estreia, contra a norte-americana Katie Volynets, Eala só teve cabeças de chave pelo caminho em Miami e chegou às quartas de final sem nenhum set perdido. Foram outras duas vitórias seguidas por 2 a 0, contra Jelena Ostapenko (fez 7/6 (7/2) e 7/5 na cabeça 25 da Letônia) e a local Madison Keys (5ª favorita, com 6/4 e 6/2). A espanhola Paula Badosa (10ª) abandonou o jogo das oitavas por lesão.

Diante de Swiatek, a tenista filipina começou com tudo. A jovem de 19 anos e golpes potentes investiu pesado no serviço para surpreender a polonesa. Apesar de largar o jogo perdendo o serviço, a 140ª do mundo devolveu de imediato e arrancou para fazer 6 a 2 no primeiro set - ela quebrou o saque de Swiatek quatro vezes na parcial.

A ex-líder do ranking continuou sofrendo no segundo set ao largar perdendo por 2 a 0. Virou para 4 a 2 com duas quebras, dando a falsa impressão de que arrancaria fácil para o empate. Mas permitiu o 4 a 4. A experiência não foi suficiente para a favorita confirmar o serviço e fechar em 6 a 4 após conseguir retomar a vantagem.

Pior, permitiu três pontos seguidos da novata, que aproveitou o match point para somar a maior vitória de sua carreira ao fechar com 7 a 5. Ganhou com bola para fora de Iga e ficou paralisada na quadra, incrédula. Após o cumprimento na rede, esboçou um sorriso, ergueu as mãos aos céus e se emocionou.

"Não sei o que dizer. Estou completamente incrédula. Estou nas nuvens. Obrigada a todos que vieram assistir", disse a filipina, ainda na quadra, sem dimensionar o seu feito. Ela aguarda a vencedora de Emma Raducanu e Jessica Pegula para saber quem encara na semifinal.