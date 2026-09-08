Supercomputador vê Arsenal como favorito ao título da Champions e põe PSG e Real longe do topo

Principal torneio de clubes da Europa, a Champions League desperta a cobiça das principais equipes do continente. Ha duas temporadas sob a hegemonia do Paris Saint-Germain, todas as atenções se voltam para o desempenho da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique. No entanto, numa projeção feita pelo Supercomputador da Opta, o favoritismo para esse ano recai em um time da Premier League, o Arsenal, e põe também longe da lista de favoritos o Real Madrid, maior vencedor da competição com 15 conquistas.

Atual campeão inglês, o conjunto de Londres bateu na trave na última edição ao desperdiçar na disputa de pênaltis (no tempo normal houve empate de 1 a 1), a chance de dar a volta olímpica na decisão contra o PSG.

Para a edição 2026/2027 do torneio, a Opta indica que o Arsenal aparece como o time a ser batido e põe a equipe liderada pelo treinador Mikel Arteta com 20,9% de chances de ser a grande campeã, o que seria uma conquista inédita para a história do clube.

A segunda colocação, de acordo com a projeção do supercomputador, fica com o Bayern de Munique (19,4%), do artilheiro inglês Harry Kane, enquanto na terceira colocação aparece o Manchester City (12,3%).

No levantamento feito pelo Opta, o Real Madrid, maior campeão europeu, e que vem de duas temporadas sem títulos, aparece apenas na sétima colocação com 4,4%, atrás do Liverpool (sexto com 6,1%). Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain está em quinto lugar (6,1%), atrás do Barcelona (quarto com 8,2%).

VEJA A LISTA DO TOP-10 AO TÍTULO DA CHAMPIONS LEAGUE, SEGUNDO A OPTA

1º - Arsenal - 20,9%

2º - Bayern de Munique - 19,4%

3º - Manchester City - 12,3%

4º - Barcelona - 8,2%

5º - Paris Saint-Germain - 7,1%

6º - Liverpool - 6,1%

7º - Real Madrid - 4,4%

8º - Manchester United - 3,8%

9º - Inter de Milão - 3,6%

10% - Aston Villa - 2%