Supercomputador vê Arsenal como favorito ao título da Champions e põe PSG e Real longe do topo Atual campeão inglês, o conjunto de Londres bateu na trave na última edição ao desperdiçar na disputa de pênaltis Estadão Conteúdo 08.09.26 10h53 Jogos por Amistoso Internacional, Séries A e B do Brasileirão e Copa Sul-Americana movimentam esta quarta-feira (23) (Reprodução / X @Arsenal) Principal torneio de clubes da Europa, a Champions League desperta a cobiça das principais equipes do continente. Ha duas temporadas sob a hegemonia do Paris Saint-Germain, todas as atenções se voltam para o desempenho da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique. No entanto, numa projeção feita pelo Supercomputador da Opta, o favoritismo para esse ano recai em um time da Premier League, o Arsenal, e põe também longe da lista de favoritos o Real Madrid, maior vencedor da competição com 15 conquistas. Atual campeão inglês, o conjunto de Londres bateu na trave na última edição ao desperdiçar na disputa de pênaltis (no tempo normal houve empate de 1 a 1), a chance de dar a volta olímpica na decisão contra o PSG. Para a edição 2026/2027 do torneio, a Opta indica que o Arsenal aparece como o time a ser batido e põe a equipe liderada pelo treinador Mikel Arteta com 20,9% de chances de ser a grande campeã, o que seria uma conquista inédita para a história do clube. A segunda colocação, de acordo com a projeção do supercomputador, fica com o Bayern de Munique (19,4%), do artilheiro inglês Harry Kane, enquanto na terceira colocação aparece o Manchester City (12,3%). No levantamento feito pelo Opta, o Real Madrid, maior campeão europeu, e que vem de duas temporadas sem títulos, aparece apenas na sétima colocação com 4,4%, atrás do Liverpool (sexto com 6,1%). Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain está em quinto lugar (6,1%), atrás do Barcelona (quarto com 8,2%). VEJA A LISTA DO TOP-10 AO TÍTULO DA CHAMPIONS LEAGUE, SEGUNDO A OPTA 1º - Arsenal - 20,9% 2º - Bayern de Munique - 19,4% 3º - Manchester City - 12,3% 4º - Barcelona - 8,2% 5º - Paris Saint-Germain - 7,1% 6º - Liverpool - 6,1% 7º - Real Madrid - 4,4% 8º - Manchester United - 3,8% 9º - Inter de Milão - 3,6% 10% - Aston Villa - 2% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercomputador Champions Arsenal favorito COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06