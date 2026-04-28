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Supercomputador aponta favorito ao título da Champions League; veja chances dos semifinalistas

Estadão Conteúdo

A reta final da Champions League já tem seus quatro semifinalistas definidos, e uma análise estatística indica quem chega mais forte na disputa pelo título. De acordo com o "supercomputador" da Opta Analyst, Bayern de Munique e Arsenal aparecem como os principais favoritos.

As equipes alemã e inglesa, inclusive, estão em lados opostos da chave e só podem se enfrentar em uma eventual final. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid completam o grupo dos candidatos ao troféu.

PROBABILIDADES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA O levantamento, que recebe atualizações constantes, aponta um cenário equilibrado, mas com leve vantagem para dois clubes:

Bayern de Munique: 36,56% Arsenal: 35,72% Paris Saint-Germain: 19,05% Atlético de Madrid: 8,67%

O Bayern aparece com a maior probabilidade, ainda que por margem mínima em relação ao Arsenal. Já PSG e Atlético surgem como azarões, mas ainda com chances reais de surpreender na fase decisiva.

OS DUELOS QUE DEFINEM OS FINALISTAS COLOCAM FRENTE A FRENTE:

Bayern de Munique x Paris Saint-Germain Arsenal x Atlético de Madrid

ACERTOS E ERROS DO MODELO As projeções da Opta têm ganhado espaço no debate esportivo, especialmente por alguns acertos recentes. No último Mundial de Clubes, por exemplo, o sistema apontou o Chelsea como principal favorito - previsão que se confirmou com o título, conquistado justamente sobre o Paris Saint-Germain, o segundo mais cotado.

Por outro lado, o modelo também já apresentou falhas relevantes. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil aparecia como principal candidato ao título, mas acabou eliminado, enquanto a Argentina ficou com a taça.

Mais recentemente, em projeção para a Copa de 2026, o Brasil aparece apenas como o sexto favorito, com pouco mais de 6% de probabilidade - reflexo de um cenário cada vez mais equilibrado no futebol internacional.

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