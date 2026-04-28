Supercomputador aponta favorito ao título da Champions League; veja chances dos semifinalistas Estadão Conteúdo 28.04.26 13h02 A reta final da Champions League já tem seus quatro semifinalistas definidos, e uma análise estatística indica quem chega mais forte na disputa pelo título. De acordo com o "supercomputador" da Opta Analyst, Bayern de Munique e Arsenal aparecem como os principais favoritos. As equipes alemã e inglesa, inclusive, estão em lados opostos da chave e só podem se enfrentar em uma eventual final. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid completam o grupo dos candidatos ao troféu. PROBABILIDADES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA O levantamento, que recebe atualizações constantes, aponta um cenário equilibrado, mas com leve vantagem para dois clubes: Bayern de Munique: 36,56% Arsenal: 35,72% Paris Saint-Germain: 19,05% Atlético de Madrid: 8,67% O Bayern aparece com a maior probabilidade, ainda que por margem mínima em relação ao Arsenal. Já PSG e Atlético surgem como azarões, mas ainda com chances reais de surpreender na fase decisiva. OS DUELOS QUE DEFINEM OS FINALISTAS COLOCAM FRENTE A FRENTE: Bayern de Munique x Paris Saint-Germain Arsenal x Atlético de Madrid ACERTOS E ERROS DO MODELO As projeções da Opta têm ganhado espaço no debate esportivo, especialmente por alguns acertos recentes. No último Mundial de Clubes, por exemplo, o sistema apontou o Chelsea como principal favorito - previsão que se confirmou com o título, conquistado justamente sobre o Paris Saint-Germain, o segundo mais cotado. Por outro lado, o modelo também já apresentou falhas relevantes. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil aparecia como principal candidato ao título, mas acabou eliminado, enquanto a Argentina ficou com a taça. Mais recentemente, em projeção para a Copa de 2026, o Brasil aparece apenas como o sexto favorito, com pouco mais de 6% de probabilidade - reflexo de um cenário cada vez mais equilibrado no futebol internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercomputador Cahmpions League semifinalistas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar Proposta é reunir profissionais para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. 28.04.26 14h22 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas 28.04.26 11h11