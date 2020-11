Fórmula 1: Stroll 'atropela' mecânico durante GP de Ímola e cena gera piadas na web

O piloto Lance Stroll, da Racing Point, foi apenas o 13º colocado no GP de Ímola, na Itália, mas protagonizou uma cena que repercutiu nas redes sociais. No pit stop, o canadense errou o local que deveria parar e "atropelou" o mecânico da equipe que fica a frente do veículo.

Na ocasião, Lance Stroll não acertou o mecânico, mas ele caiu mesmo assim por conta do impacto do carro na peça em que segurava justamente para conter o carro no pit stop. Ele foi examinado no local após o incidente e voltou a trabalhar normalmente, já que não sofreu lesão e estava bem.

Confira a reação da web:

Saiu a análise da central do apito sobre o lance envolvendo o Stroll e o mecânico pic.twitter.com/9FcfmZhA7E — Stroll da Depressão (@StrolldaDepre) November 1, 2020

Stroll botando o mecânico pra dançar quadradinho de 8 #F1naGlobo pic.twitter.com/BXXHbwggDh — Rodrigo Lopes (@Girodosmotores) November 1, 2020