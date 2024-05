STJD suspende jogador, presidente e mascote do Atlético-GO

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jogador Luiz Fernando, do Atlético-GO, bem como o presidente Adson Batista e o funcionário Paulo Marcos, que atua como mascote do clube, nesta terça-feira (14).

Os três foram julgados com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "ofensa à honra" da arbitragem na partida contra o Flamengo, no dia 14 de abril, no Serra Dourada. Na ocasião, a equipe rubro-negra venceu o Dragão por 2 a 1.

VEJA MAIS

Luiz Fernando foi multado em 2 mil reais e segue suspenso das próximas 4 partidas, nas quais o clube enfrentará o Vitória-BA, Corinthians-SP, Fluminense-RJ e Criciúma-SC. O dirigente Adson Batista, também foi multado e terá que pagar um total de 10 mil reais além de cumprir suspensão de 30 dias. O funcionário Paulo Marcos também foi suspenso durante 30 dias.

Até então, o Atlético-GO segue sem vitórias no Brasileirão, com apenas um ponto, sendo o 19º colocado. A equipe entra em campo no próximo sábado (18), às 16h, no Barradão, onde enfrentará o Vitória-BA

(Alice Mendonça, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de esportes)