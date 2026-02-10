Stephen Curry aumenta a lista de desfalques do All-Star Games da NBA; Doncic é dúvida Estadão Conteúdo 10.02.26 13h43 Escolhido para seus 12º jogo seguido no time da Conferência Oeste do All-Star Game da NBA, o ala-armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, é a terceira baixa confirmada para o evento agendado para domingo, em Los Angeles. Curry, de 37 anos, perdeu os últimos quatro jogos do Golden State Warriors por causa de dores no joelho direito e, sem tempo para estar pronto para o Jogo das Estrelas, teve sua ausência confirmada nesta segunda-feira às noite pelo técnico Steve Kerr. Também está fora dos dois próximos jogos da equipe. O astro dos Warriors foi diagnosticado com síndrome da dor patelofemoral, mais conhecida como 'joelho de corredor' e também não enfrentará Memphis e San Antonio Spurs, com projeção de volta somente daqui uma semana ao menos.. Além de Curry, a edição 2026 do All-Star Games já havia perdido o campeão Shai Gildeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, também por lesão - vai ser substituído por Alperen Sengun -, e viu Giannis Antetokounmpo também aumentar a lista de problemas por contusão. Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, trama um problema muscular na coxa esquerda e ainda é dúvida, podendo aumentar o número de desfalques do time mundo. Nesta edição, apesar das convocações de times do Leste e Oeste, o Jogo das Estrelas será entre o Time Mundo contra Time Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA All-Star Games Stephen Curry COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 Futebol Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando 10.02.26 12h07 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 JOGOS Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos 10.02.26 8h13 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44