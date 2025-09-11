Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open Estadão Conteúdo 11.09.25 19h33 Luisa Stefani e a húngara Timea Babos deram mais um passo rumo à decisão do SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos. A vitória da parceria da brasileira foi comemorada em dose dupla, já que também serviu de vingança contra a argentina Solana Sierra, algoz da jovem Nauhany Silva, a Naná, na quarta-feira, em simples. Brasileira e húngara mostraram que não são a dupla favorita no SP Open por acaso. Concentradas e agressivas do começo ao fim, atropelaram Sierra e a mexicana Renata Zarazua com duplo 6/2 em somente 65 minutos. O jogo começou com as adversárias confirmando o saque e dando a falsa impressão que equilibrariam as ações com as principais cabeças de chave. Mas rapidamente veio a quebra e logo uma boa vantagem de 3 a 1. Argentina e mexicana ainda conseguiram mais um ponto, até Stefani e Babos embalarem e fecharem por 6 a 2. O segundo set começou com as favoritas desperdiçando três break points. Em uma 'reprise' da parcial inicial, a primeira quebra veio no terceiro game e depois um novo 3 a 1. Depois do 3 a 2, nova sequência de pontos e triunfo por 6 a 2. As adversárias de Luisa Stefani e Timea Babos por vaga na decisão do WTA 250 disputado no Parque Villa-Lobos serão a norte-americana Anna Rogers e Janice Tjen, da Indonésia. ANA CANDIOTTO É SUPERADA POR HÚNGARA A brasileira Ana Candiotto teve muito apoio na quadra central Maria Esther Bueno, mas acabou eliminada pela húngara Panna Udvardy nesta quinta-feira. Sentindo o nervosismo de atuar em casa, a tenista de 21 anos acabou derrotada por duplo 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Luisa Stefani Timea Babos Naná Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00