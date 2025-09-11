Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open

Luisa Stefani e a húngara Timea Babos deram mais um passo rumo à decisão do SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos. A vitória da parceria da brasileira foi comemorada em dose dupla, já que também serviu de vingança contra a argentina Solana Sierra, algoz da jovem Nauhany Silva, a Naná, na quarta-feira, em simples.

Brasileira e húngara mostraram que não são a dupla favorita no SP Open por acaso. Concentradas e agressivas do começo ao fim, atropelaram Sierra e a mexicana Renata Zarazua com duplo 6/2 em somente 65 minutos.

O jogo começou com as adversárias confirmando o saque e dando a falsa impressão que equilibrariam as ações com as principais cabeças de chave. Mas rapidamente veio a quebra e logo uma boa vantagem de 3 a 1. Argentina e mexicana ainda conseguiram mais um ponto, até Stefani e Babos embalarem e fecharem por 6 a 2.

O segundo set começou com as favoritas desperdiçando três break points. Em uma 'reprise' da parcial inicial, a primeira quebra veio no terceiro game e depois um novo 3 a 1. Depois do 3 a 2, nova sequência de pontos e triunfo por 6 a 2.

As adversárias de Luisa Stefani e Timea Babos por vaga na decisão do WTA 250 disputado no Parque Villa-Lobos serão a norte-americana Anna Rogers e Janice Tjen, da Indonésia.

ANA CANDIOTTO É SUPERADA POR HÚNGARA A brasileira Ana Candiotto teve muito apoio na quadra central Maria Esther Bueno, mas acabou eliminada pela húngara Panna Udvardy nesta quinta-feira. Sentindo o nervosismo de atuar em casa, a tenista de 21 anos acabou derrotada por duplo 6/3.