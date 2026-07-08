Stefani e Dabrowski vão à semifinal em Wimbledon com vitória arrasadora e miram final inédita Estadão Conteúdo 08.07.26 16h18 A parceria entre Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continua colhendo frutos gigantes no circuito mundial. Nesta quarta-feira, a dupla da brasileira arrasou a tcheca Anna Siskova e a polonesa Katarzyna Piter, com imponentes 6/1 e 6/2 em somente 59 minutos para se garantir nas semifinais de Wimbledon. Stefani e Dabrowski foram campeãs no WTA 250 de Eastbourne, preparativo para Wimbledon, e buscarão na sexta-feira, como favoritas, a primeira classificação para uma decisão de Grand Slam desde que resgataram a parceria (jogaram entre 2021 e 2022 e ganharam o WTA 1000 de Montreal e o WTA 250 de Chennai). Além do título em Eastbourne, elas também ergueram os troféus em Dubai e Estrasburgo (este em 2025) após resgatarem a dupla. Avaliando apenas os Majors, foram semifinalistas no Aberto da Austrália e em Roland Garros em um promissor ano de 2026. Pela inédita final - caiu duas vezes nas quartas em Wimbledon -, Stefani terá pela frente a dupla cabeça de chave 13 em Wimbledon, formada pela japonesa Shiko Aoyama e a taiwanesa Liang En-Shuo. A campanha perfeita até então no Major londrino já garantiu a brasileira como 5ª do mundo no ranking de duplas. Em caso de avanço até a final e a conquista do título, ela poderá dar um passo a mais e fechar na quarta colocação mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Luisa Stefani Gabriela Dabrowski COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 mais esportes Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato 08.07.26 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22