Stefani e Dabrowski vão à semifinal em Wimbledon com vitória arrasadora e miram final inédita

A parceria entre Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continua colhendo frutos gigantes no circuito mundial. Nesta quarta-feira, a dupla da brasileira arrasou a tcheca Anna Siskova e a polonesa Katarzyna Piter, com imponentes 6/1 e 6/2 em somente 59 minutos para se garantir nas semifinais de Wimbledon.

Stefani e Dabrowski foram campeãs no WTA 250 de Eastbourne, preparativo para Wimbledon, e buscarão na sexta-feira, como favoritas, a primeira classificação para uma decisão de Grand Slam desde que resgataram a parceria (jogaram entre 2021 e 2022 e ganharam o WTA 1000 de Montreal e o WTA 250 de Chennai).

Além do título em Eastbourne, elas também ergueram os troféus em Dubai e Estrasburgo (este em 2025) após resgatarem a dupla. Avaliando apenas os Majors, foram semifinalistas no Aberto da Austrália e em Roland Garros em um promissor ano de 2026.

Pela inédita final - caiu duas vezes nas quartas em Wimbledon -, Stefani terá pela frente a dupla cabeça de chave 13 em Wimbledon, formada pela japonesa Shiko Aoyama e a taiwanesa Liang En-Shuo.

A campanha perfeita até então no Major londrino já garantiu a brasileira como 5ª do mundo no ranking de duplas. Em caso de avanço até a final e a conquista do título, ela poderá dar um passo a mais e fechar na quarta colocação mundial.