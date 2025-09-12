Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Stefani e Babos mostram força e SP Open terá brasileira campeã em final contra Pigossi e Ingrid

Estadão Conteúdo

Principais favoritas em duplas no SP Open, Luisa Stefani e Timea Babos não decepcionaram e se garantiram na decisão deste sábado. Brasileira e húngara mostraram enorme superioridade na quadra central Maria Ester Bueno, no Parque Villa-Lobos, para despachar Janice Tjen, da Indonésia, e a norte-americana Anna Rogers, em fáceis parciais de 6/3 e 6/2.

A decisão será com as brasileiras Laura Pigosi e Ingrid Martins (cabeças de chave 3), que superaram a dupla número 2 no Parque Villa-Lobos, formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag com 6/1, 4/6 e 10/6.

É a 20ª decisão de duplas na carreira da brasileira, que soma 11 conquistas. E a terceira ao lado de Timea Babos, especialista na modalidade e dona de impressionantes 27 troféus.

Stefani e Babos entraram em quadra com mais de uma hora de atraso por causa do longo jogo de Bia Haddad em simples. E a estreia da dupla da brasileira na quadra central Maria Esther Bueno foi com susto. Tjen - está nas semifinais de simples - e Rogers logo abriram 2 a 0.

Mas a festa de duas tenistas que pareciam se divertir em quadra e faziam festa por todo ponto durou pouco. Rapidamente Stefani e Babos buscaram o 2 a 2. Depois do 3 a 3, enfileiraram pontos para fechar o set em 6 a 3.

O segundo set começou com uma reclamação de Rogers de bola fora em voleio de Stefani não marcada. A brasileira não tinha certeza sobre o lance e a arbitragem validou o lance.

Em rota oposta do set inicial, desta vez brasileira e húngara que saíram com 2 a 0. E jamais permitiram reação. Com a segunda quebra, abriram 5 a 2 e depois bastou sacar bem para confirmar a vitória e a vaga na decisão, que deixa a equipe perto dos 250 pontos e consolidadas em oitavas no ano que garante vaga no ATP Finals, no fim do ano.

"Está sendo incrível, uma semana muito especial, com muita gente conhecida na torcida. Um grande nível de torneio e no Brasil é diferente. Nossa torcida é a melhor de todas e estou superanimada para a final", celebrou Stefani ao SporTV.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

SP Open

Luisa Stefani

Timea Babos

Laura Pigossi

Ingrid Martins
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13)

Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B

12.09.25 16h56

SÉRIE B

'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova

Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia.

12.09.25 16h08

Mais esportes

Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez

Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local

12.09.25 12h12

Futebol

Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista

De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil.

12.09.25 11h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

POLÊMICA

Yan Couto foi proibido de usar cabelo rosa pela CBF? Entenda a polêmica na seleção brasileira

O atleta do Girona é conhecido por seu cabelo rosa, mas voltou com a coloração natural das mechas. CBF emitiu nota à respeito do caso

14.06.24 14h18

SÉRIE B

Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13)

Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B

12.09.25 16h56

FUTEBOL

Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol

“Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015

11.09.25 21h47

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda