Sport x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/05) pelo Brasileirão

Sport x Cruzeiro disputam hoje, domingo (11/05), a 8° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro aparece na parte de cima da tabela, ocupando a 6ª posição com 13 pontos em 7 partidas. A equipe mineira soma 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 9 gols marcados e 7 sofridos, resultando em saldo positivo de 2.

O Sport vive situação oposta. A equipe pernambucana ainda não venceu no campeonato e ocupa a parte inferior da tabela, com apenas 2 pontos em 7 jogos. São 2 empates, 5 derrotas, 4 gols marcados, 10 sofridos e um saldo de -6.

Sport x Cruzeiro: prováveis escalações

Sport: Caíque França; Hereda, Silva, Chico e Igor Carius; Du Queiroz, Lucas, Barletta e Rivera; Atencio e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Sport x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro 2025 – 8ª rodada

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 20h