Southgate pede demissão do comando da Inglaterra após derrota na final da Eurocopa

(Rohith Nair/Reuters) - Gareth Southgate pediu demissão do cargo de técnico da Inglaterra nesta terça-feira, depois de mais uma derrota desoladora na final do Campeonato Europeu, seu segundo fracasso consecutivo na decisão do título do torneio continental.

A Inglaterra perdeu por 2 x 1 para a Espanha na final de domingo em Berlim e o inglês de 53 anos disse após o jogo que discutiria seu futuro no comando da equipe nacional.

"Como um inglês orgulhoso, foi a honra da minha vida jogar pela Inglaterra e dirigir a seleção inglesa. Significou tudo para mim, e eu dei tudo de mim", disse Southgate em um comunicado.

"Mas chegou a hora da mudança e de um novo capítulo. A final de domingo em Berlim contra a Espanha foi meu último jogo como técnico da Inglaterra."

"Tive o privilégio de liderar um grande grupo de jogadores em 102 jogos", acrescentou.

O príncipe William, que também é presidente da FA, agradeceu a Southgate por seu serviço.

"Obrigado por criar uma equipe que está lado a lado com os melhores do mundo em 2024", disse ele.

"Obrigado por demonstrar humildade, compaixão e verdadeira liderança sob a mais intensa pressão e escrutínio...Vocês devem estar incrivelmente orgulhosos do que conquistaram."

Tendo treinado a equipe de base da Inglaterra por vários anos, Southgate assumiu o cargo de técnico principal quando Sam Allardyce pediu demissão após uma partida no comando.

Ex-jogador com 57 partidas pela seleção, Southgate assumiu uma equipe inglesa que tinha visto sua "geração de ouro" de jogadores não impressionar nos principais torneios.

Com um núcleo jovem de jogadores, a Inglaterra de Southgate chamou a atenção de um país carente de sucesso no cenário internacional ao se tornar uma força a ser considerada nos torneios.

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018, enquanto sua campanha até a final da Euro 2020 também foi notável.

Embora tenha chegado à final da Euro 2024, o caminho para Berlim não foi fácil, e a Inglaterra sofreu para balançar as redes, ficando em primeiro lugar no grupo depois de marcar apenas dois gols.

Torcedores furiosos atiraram copos de cerveja e insultos contra Southgate e, como sua lista de convocados também foi questionada, ele implorou aos torcedores que apoiassem o time.

Apesar de ter vencido a Suíça nos pênaltis e a Holanda com um gol no final, levar a melhor sobre a Espanha provou ser um passo longe demais e Southgate foi gentil na derrota, dizendo que a equipe espanhola era merecidamente campeã.