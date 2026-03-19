Sorteio da Libertadores 2026: confira potes, horário e onde assistir ao vivo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza, nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Às 20h (de Brasília), o evento acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

O Brasil conta com seis equipes na busca pela conquista da "Glória Eterna". Nas últimas nove edições, o País chegou a oito finais e em todas se sagrou campeão continental.

Vencedor no ano passado, o Flamengo já sabe que irá integrar o grupo A do torneio. Palmeiras, vice em 2025, e Fluminense, campeão em 2023, completam a lista de times do Brasil que estarão no pote 1 do sorteio.

Corinthians e Cruzeiro são os representantes brasileiros no segundo pote, enquanto o Mirassol, estreante em competições continentais, ocupa o pote 4. Além disso, o Brasil poderia ter mais dois participantes, mas Bahia e Botafogo foram eliminados na ainda fase preliminar.

A posição de cada equipe nos potes do sorteio é definida através do ranking da Conmebol de dezembro de 2025. Além do Flamengo como cabeça de chave, o argentino Lanús, campeão da última Copa Sul-Americana, foi colocado no segundo pote do evento.

O único bloqueio do sorteio é que os clubes não podem enfrentar adversários do mesmo país nesta etapa da competição. Isso não se aplica para os quatro times que vieram da fase preliminar: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil.

SORTEIO DA LIBERTADORES 2026: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO - DATA: 19/03/2026 (quinta-feira) - HORÁRIO: 20h (de Brasília) - LOCAL: Sede da Conmebol, no Paraguai - ONDE ASSISTIR O SORTEIO DA LIBERTADORES 2026 AO VIVO: ESPN (TV fechada e YouTube) e Disney+ (streaming)

CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA LIBERTADORES 2026

POTE 1 - Flamengo - Palmeiras - Boca Juniors - Peñarol - Nacional-URU - LDU - Fluminense - Independiente del Valle

POTE 2 - Lanús - Libertad - Estudiantes - Cerro Porteño - Corinthians - Bolívar - Cruzeiro - Universitário

POTE 3 - Junior de Barranquilla - Universidad Católica - Rosario Central - Santa Fe - Always Ready - Coquimbo Unido - Deportivo La Guaira - Cusco

POTE 4 - Universidad Central - Platense - Independiente Rivadavia - Mirassol - Independiente Medellín - Deportes Tolima - Sporting Cristal - Barcelona de Guayaquil