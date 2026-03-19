Sorteio da Libertadores 2026: confira potes, horário e onde assistir ao vivo Estadão Conteúdo 19.03.26 10h12 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza, nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Às 20h (de Brasília), o evento acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. O Brasil conta com seis equipes na busca pela conquista da "Glória Eterna". Nas últimas nove edições, o País chegou a oito finais e em todas se sagrou campeão continental. Vencedor no ano passado, o Flamengo já sabe que irá integrar o grupo A do torneio. Palmeiras, vice em 2025, e Fluminense, campeão em 2023, completam a lista de times do Brasil que estarão no pote 1 do sorteio. Corinthians e Cruzeiro são os representantes brasileiros no segundo pote, enquanto o Mirassol, estreante em competições continentais, ocupa o pote 4. Além disso, o Brasil poderia ter mais dois participantes, mas Bahia e Botafogo foram eliminados na ainda fase preliminar. A posição de cada equipe nos potes do sorteio é definida através do ranking da Conmebol de dezembro de 2025. Além do Flamengo como cabeça de chave, o argentino Lanús, campeão da última Copa Sul-Americana, foi colocado no segundo pote do evento. O único bloqueio do sorteio é que os clubes não podem enfrentar adversários do mesmo país nesta etapa da competição. Isso não se aplica para os quatro times que vieram da fase preliminar: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil. SORTEIO DA LIBERTADORES 2026: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO - DATA: 19/03/2026 (quinta-feira) - HORÁRIO: 20h (de Brasília) - LOCAL: Sede da Conmebol, no Paraguai - ONDE ASSISTIR O SORTEIO DA LIBERTADORES 2026 AO VIVO: ESPN (TV fechada e YouTube) e Disney+ (streaming) CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA LIBERTADORES 2026 POTE 1 - Flamengo - Palmeiras - Boca Juniors - Peñarol - Nacional-URU - LDU - Fluminense - Independiente del Valle POTE 2 - Lanús - Libertad - Estudiantes - Cerro Porteño - Corinthians - Bolívar - Cruzeiro - Universitário POTE 3 - Junior de Barranquilla - Universidad Católica - Rosario Central - Santa Fe - Always Ready - Coquimbo Unido - Deportivo La Guaira - Cusco POTE 4 - Universidad Central - Platense - Independiente Rivadavia - Mirassol - Independiente Medellín - Deportes Tolima - Sporting Cristal - Barcelona de Guayaquil Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores sorteio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46