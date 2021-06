Sormani questiona 'paixão' de Tite por Gabriel Jesus: 'Não é melhor que Gabigol em nenhum fundamento'

Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo, é o principal atacante brasileiro que atua no país. Entretanto, Gabriel Jesus também é uma potência que joga há anos em alta na Europa. Essa dualidade vem gerando dor de cabeça para Tite decidir quem deve assumir o comando de ataque da Seleção. Para Sormani, comentarista da "ESPN", não há dúvidas nessa questão. De acordo com ele, Gabigol é superior em todos os quesitos em comparação com Jesus.+ Confira a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas!

Nesta terça-feira, o jornalista questionou a "paciência" de Tite com Gabriel Jesus e critica uma suposta preferência do treinador com o atacante do Manchester City.

- Gabriel Jesus não é melhor que o Barbosa em nenhum fundamento. Gabriel Jesus não faz mais gol que Gabigol, não se movimenta mais, não tem mais velocidade, não dribla mais e a inteligência dele também não é melhor que a do Gabigol. Gabriel Barbosa fez um jogo e foi sacado. Gabriel Jesus está na Seleção Brasileira desde que Cabral aportou em terras brasileiras. Ele cansa de jogar mal e não é sacado do time - afirmou Sormani, que já revelou ser "fã" do atacante do Flamengo.

- Gabriel Barbosa fez um jogo abaixo e não volta mais. Ele precisa de confiança. Se não tiver sequência, vai ficar pensando que não pode errar um passe, não pode errar finalização e movimentação para não ser sacado do time. O Gabriel Jesus tem esse privilégio, pode fazer o que quiser porque o Tite morre de amores por ele. Passou uma Copa do Mundo inteira sem fazer gol, isso nunca tinha acontecido na história do futebol brasileiro - disse no programa "Bate-Bola Debate".

Por fim, ele concluiu afirmando que é um "absurdo" a preferência de Tite.

- Acho um absurdo o Tite ter paciência com o Gabriel Jesus e não ter com o Gabigol. Para mim, o Gabigol é muito mais jogador que o Jesus. Ele é técnico da Seleção, não pode se apaixonar por jogadores.

O Brasil encara o Paraguai, hoje, em Assunção, às 21:30, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.