Sonnen ataca forma como Do Bronx pede title shot ao UFC: 'Tudo errado’

Um dos responsáveis por popularizar o trash talking no MMA, Chael Sonnen sempre se destacou por sua língua afiada. O ex-lutador, que chegou a protagonizar uma das maiores rivalidades do UFC com o brasileiro Anderson Silva, comentou sobre a postura de Charles do Bronx que busca uma title shot no peso-leve.

O faixa-preta de Jiu-Jitsu coleciona oito vitórias seguidas e, agora, quer a chance de disputar o título. Para Sonnen, especialista em promover lutas, a atitude do brasileiro neste momento não está sendo certa.

- Charles Oliveira recentemente disse: ‘Deixe-me enfrentar Poirier, sou o cara que vai trazer Khabib de volta’. Primeiro, se você está em uma divisão, por que se importa se alguém volta para a sua divisão? Segundo, por que alguém lhe daria essa oportunidade se você é o cara que vai trazer Khabib de volta?”. Estou pegando no pé do (Charles) Oliveira aqui, porém ele é um cara talentoso, mas está fazendo tudo errado - comentou.

Chael afirmou que as provocações de Do Bronx direcionadas ao ex-campeão interino Dustin Poirier são de quem está com o contrato assinado – o que não é o caso do brasileiro. Por fim, o americano ainda disse que só um “milagre” fará com que o paulista tenha o title shot já em sua próxima luta pela companhia.

- Ele (Do Bronx) poderia entrar numa cozinha cheia de fãs de MMA, dar um tapa em um deles e ninguém saberia dizer aos policiais quem ele é. É apenas uma realidade dura e fria, mas ninguém sabe quem ele é. Então, se ele conseguir uma luta pelo título, será um milagre - concluiu Sonnen, em vídeo no YouTube.