Son muda de agente em conversas por renovação no Tottenham

O atacante Heung-min Son trocou de agente nos últimos dias e agora é representado pelo responsável por gerir a carreira de José Mourinho, segundo a agência “Associated Press”. O sul-coreano firmou acordo com a CAA, responsável pelos acordos comerciais do técnico português, no momento em que o atleta de 28 anos está próximo de renovar seu vínculo com o Tottenham.

A notícia trouxe grandes esperanças para o clube e seus torcedores na tentativa de estender o contrato do jogador considerado chave no atual plantel dos Spurs. Apesar de ter contrato até 2023, Mourinho afirmou na última semana que estava otimista pela renovação para garantir que Son ficará no clube por mais alguns anos.

Atualmente, Son recebe um salário semanal na casa das 150 mil libras (R$ 1,1 milhão). A temporada do camisa sete começou da melhor maneira possível: em nove partidas, o atacante já marcou 10 gols, além de ter dado outras quatro assistências para os companheiros.