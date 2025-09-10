Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Só final da Copa do Brasil salva 'rombo' no orçamento do Corinthians em 2025

Estadão Conteúdo

Atravessando grave crise financeira, com uma dívida de R$ 2,5 bilhões, o Corinthians vê na Copa do Brasil não somente a chance de voltar a erguer um título nacional, algo que não acontece desde 2017, como também de dar fôlego às contas do clube. Nesta quarta-feira, o time entra em campo na Neo Química Arena para enfrentar o Athletico Paranaense pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. Com a vitória por 1 a 0 em Curitiba, um empate garante os paulistas na próxima fase.

O Corinthians estipulou no seu planejamento financeiro para 2025 chegar pelo menos às quartas da Copa do Brasil. Com o objetivo concluído, o clube agora sonha com uma vaga na final para evitar o "rombo" causado pela eliminação na Copa Libertadores.

Somando as pretensões na Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians esperava pelo menos fechar o ano com R$ 38,2 milhões em premiação. Até o momento, o clube paulista acumula R$ 22,5 mi e, se for às semifinais, chega a R$ 32,4 mi.

Por ter avançado até as quartas, o Corinthians já acumula R$ 10,6 milhões em premiações na Copa do Brasil. Se confirmar eliminar o Athletico e confirmar a vaga na semi, embolsa mais R$ 9,9 milhões e chega à cifra de R$ 20,6 mi.

Caso vá à decisão da Copa do Brasil, superando Cruzeiro ou Atlético-MG na semi, o clube pode garantir ao menos mais R$ 33 milhões, valor pago ao vice, resultando em um acumulado de R$ 65,4 mi. Se vencer uma eventual final, fatura mais R$ 77,1 milhões e fecha com um total de R$ 109,1 mi.

Ficar entre os finalistas da Copa do Brasil é crucial para o Corinthians não só alcançar, mas praticamente dobrar a meta financeira estabelecida para as competições de mata-mata mesmo com a queda precoce na Libertadores.

Estava nos planos do Corinthians chegar pelo menos às oitavas da Libertadores e, assim, garantir US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões) em premiação. Com a queda na terceira fase, levou somente US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Uma maneira de compensar a eliminação na Libertadores seria chegar na final da Copa Sul-Americana, o que renderia pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 mi) ao Corinthians. Contudo, o time caiu na fase de grupos e embolsou só mais R$ 1,1 milhão e fechou a trajetória continental em 2025 com R$ 11,9 milhões em premiação.

VEJA O VALOR PAGO EM CADA FASE NA COPA DO BRASIL - Terceira fase: R$ 2.315.250 - Oitavas de final: R$ 3.638.250 - Quartas de final: R$ 4.740.750 - Semifinal: R$ 9.922.500 - Final: R$ 33.075.000 (vice) e R$ 77.175.000 (campeão)

Esportes
.
