Sinner vence e encara algoz de João Fonseca no Australian Open; Djokovic avança e mira recorde Estadão Conteúdo 22.01.26 9h07 Dois dos principais candidatos ao título do Australian Open entraram em ação nesta rodada e confirmaram seu favoritismo sem grandes sustos nesta quinta-feira, em Melbourne. O italiano Jannik Sinner superou o australiano James Duckworth (88º) por 3 sets a 0, enquanto Novak Djokovic bateu o italiano Francesco Mastrelli (141º) também sem perder nenhuma parcial. Vencedor das duas últimas edições do Grand Slam australiano, o número 2 do mundo bateu o rival em 1h49 de partida. O resultado positivo veio com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Além de estabelecer a terceira vitória em quatro duelos contra o australiano, Sinner ampliou a sua série invicta no circuito e ostenta 17 triunfos. O seu adversário na próxima fase será o americano Eliot Spizzirri (85º), responsável pela eliminação do brasileiro João Fonseca na na estreia. Ele confirmou a sua permanência ao vencer o chinês Yibing Wu por 3 sets a 2, parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (4/7), 4/6 e 6/3. DJOKOVIC TENTA IGUALAR FEDERER Atual número 4 do ranking, Novak Djokovic dominou o confronto contra o italiano Francesco Mastrelli. O placar foi de 3 sets a 0, veio com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2. Recordista de conquistas do torneio (foi campeão em dez oportunidades), o sérvio quer igualar uma marca que pertence a Roger Federer: o número de vitórias na competição. Ele chegou a 101 triunfos e está a apenas um de empatar com o lendário suíço. O objetivo pode ser alcançado na próxima rodada contra o holandês Botic Van de Zandschulp, que derrotou o chinês Juncheng Shang pelo por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6), 6/2 e 6/3.