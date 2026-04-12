Sinner vence Alcaraz, é campeão em Monte Carlo e assume liderança do ranking Estadão Conteúdo 12.04.26 12h52 Jannik Sinner levou a melhor no grande duelo da nova geração do tênis mundial. Neste domingo, o italiano venceu Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, conquistou o título do Masters 1000 de Monte Carlo e assumiu a liderança do ranking da ATP. A decisão colocou frente a frente os dois principais nomes da atualidade, em um confronto equilibrado e marcado por viradas dentro dos sets. No histórico, foi a sétima vitória de Sinner sobre o espanhol, que ainda leva vantagem geral no confronto direto. O início da partida foi intenso, com Alcaraz mostrando agressividade e quebrando o saque do italiano logo nos primeiros games. Sinner, no entanto, reagiu com consistência, equilibrou as ações e levou o set para o tie-break, onde foi mais sólido mentalmente para fechar a parcial. No segundo set, o roteiro se repetiu. Alcaraz começou melhor e chegou a abrir 3 a 1, dando a impressão de que levaria a decisão para o terceiro set. Mas Sinner cresceu novamente na partida, quebrou o saque do espanhol no momento chave e passou a dominar o ritmo do jogo. Com maior controle emocional e físico, o italiano assumiu o protagonismo, encaixou melhor seus golpes e fechou a parcial em 6/3, confirmando o título em Monte Carlo. A vitória também quebra uma longa invencibilidade de Alcaraz no saibro, que não perdia na superfície há 17 partidas. Já Sinner amplia sua sequência impressionante em torneios Masters 1000, chegando a 22 jogos sem derrota - justamente desde o último encontro entre os dois, em Cincinnati. Com o resultado, o italiano não apenas levanta o troféu, mas também assume o topo do ranking mundial, consolidando seu momento como o principal nome da nova era do tênis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monte Carlo Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00